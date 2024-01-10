Названо пять главных ошибок, способных разрушить даже самый крепкий брак

В браке супруги часто допускают пять основных ошибок, рассказал РИА "ФедералПресс" доктор психологических наук, психолог и психотерапевт Михаил Бурняшев. Первая ошибка — нереалистичные ожидания, что часто может вызывать раздражение, злость и претензии, которые ведут к конфликтам.

"Самая первая ошибка — нереалистичные ожидания от партнёра. Когда муж или жена ожидают, что партнёр будет соответствовать их некоему идеальному внутреннему образу", — сообщил Бурняшев.

Вторая ошибка — приоритет для кого-то из партнёров в сторону другого человека. Речь идёт об отношениях вне брака, любовных треугольниках. Как правило, партнёр, которому изменяют, чувствует, что что-то не так. Это приводит к тревоге, страхам, ревности и конфликтам.

Недопустимо также отдавать приоритет в сторону родительской семьи. Причём более тесными могут быть взаимоотношения не только с папой и мамой, но также с братьями и сёстрами. В этом случае второй супруг чувствует себя на вторых ролях. Это тоже порождает обиды и претензии.

Трудоголизм также является ошибкой в отношениях. Это тот самый случай, когда про человека говорят: "Женат на работе". Впрочем, среди женщин это тоже нередко встречается и тоже заставляет партнёра чувствовать себя на втором или третьем месте.

Пятая ошибка кроется в чрезмерном внимании по отношению к своим детям. В этом случае второй партнёр чувствует себя ненужным. Некоторые начинают подозревать, что нужны были только для того, чтобы завести ребёнка. Всех этих ошибок можно избежать, если вовремя обращать на них внимание, напомнил эксперт.