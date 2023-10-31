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31 октября, 16:10

Названо 5 ужасных ошибок в отношениях с разведённым мужчиной, которые грозят участью "брошенки"

Психолог Ярикова: Сразу после разрыва мужчина не готов к серьёзным отношениям

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Обложка © Freepik

Если разведённый мужчина готов начать новые отношения сразу после развода, не стоит быстро отвечать на его симпатию, заявила кандидат психологических наук, психолог Елена Ярикова. В такой сложный период новый роман является "спасательным кругом", в котором любая подвернувшаяся на пути женщина — лишь отвлекающий манёвр.

"Самая главная опасность в том, что выбор вас может быть только для способа закрыть свою боль, а не потому, что вы очень понравились или за ваши ценные качества. Боль пройдёт, эмоциональная пустота заполнится, а в вашем присутствии больше не будет необходимости", — пояснила Ярикова порталу "Страсти".

После разрыва мужчина может пуститься в загул и искать нереализованный потенциал в отношениях в удовлетворении сиюминутных желаний. Поэтому психолог советует сразу оценить готовность разведённого избранника к серьёзности. Не стоит сразу настраиваться на долгосрочные отношения и начинать планировать детей, в то время как у мужчины от прошлого брака есть ребёнок, заметила Ярикова. По её словам, в таких ложных надеждах есть опасность спугнуть кавалера, который ещё боится снова пережить разрыв.

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Александра Мышляева
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