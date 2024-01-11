Вступили в силу новые правила выдачи ипотеки: К чему должны быть готовы заёмщики На этой неделе банки начали повышать ставки по ипотеке. Появились и другие изменения, которые касаются размера первоначального взноса и льготных программ. Что нужно учитывать заёмщикам и как сейчас взять кредит на максимально выгодных условиях? 10 января, 21:42 Банки начали повышать ставки по ипотеке. Обложка © ТАСС / Сергей Коньков

Как получить ипотеку в 2024 году

Как не раз заявлял Банк России, рост ипотеки в значительной степени влияет на рост цен на жильё. Также снижается качество кредитов за счёт выдачи ипотеки для заёмщиков с высокой долговой нагрузкой. По данным ЦБ, за два года доля кредитов, предоставленных заёмщикам с показателем долговой нагрузки более 80%, выросла почти в два раза и составила почти 50% в третьем квартале 2023 года. В конце 2023 года условия по ипотеке с господдержкой стали более жёсткими. Первоначальный взнос вырос с 15 до 30%, максимальная сумма кредита стала единой для всех регионов — 6 млн рублей (для двух столиц, а также Московской и Ленинградской области было 12 млн рублей). Меры Правительства РФ и Банка России будут способствовать охлаждению ипотеки до более сбалансированных темпов роста. Это делается для того, чтобы цены на новое жильё не росли так быстро.

— Иначе господдержка не будет приводить к росту доступности жилья для людей. Важно, чтобы программы ипотеки с государственной поддержкой были более адресными, — пояснили в ГУ Банка России по ЦФО.

В начале этого года на рынке ипотечного кредитования произошли серьёзные изменения. Так, ряд крупных банков с 10 января вводит новые условия на получение кредитов по госпрограммам. Теперь такие кредиты оформляются только при условии субсидирования со стороны застройщиков. Об этом рассказал руководитель отдела ипотечного кредитования "Главстрой-недвижимости" Вадим Бутин.

— Также 10 января Сбербанк повысил ставку и по стандартным программам кредитования, на 1,1%. Мы прогнозируем, что в самой ближайшей перспективе примеру крупнейшего банка страны последуют и другие игроки. Таким образом, введённые изменения дают чёткий сигнал потенциальным покупателям о том, что, если они хотят зафиксировать наиболее выгодные и комфортные условия, это нужно делать уже сейчас, — добавил он.

Условия по ипотеке изменились. Тут выделяется три ключевых параметра: выросли ставки, увеличился первоначальный взнос, стало больше комиссионное вознаграждение банкам по программам субсидирования. На эти моменты обратил внимание директор по маркетингу BM GROUP Дмитрий Павлов.

По его прогнозам, до 40% покупателей перенесут покупку на полгода и более, чтобы накопить на первоначальный взнос. При этом ежемесячный платёж не снизится, так как одновременно выросли ставки по ипотеке. Всё это в совокупности снизит саму динамику рынка и прибыльность инвестиций в новостройки. Не стоит ожидать инвестиционной доходности до 40% и выше, как это было раньше. Но такие вложения по-прежнему останутся надёжным способом сохранить свои сбережения.

— Комиссионные вознаграждения застройщик полностью или частично заложит в стоимость квартиры. Но если клиент не планирует выплатить ипотеку значительно раньше срока, то выгоднее будет рассмотреть вариант именно субсидированной ипотеки, — считает Дмитрий Павлов.

Повышение ставок по ипотеке — логичная реакция банков на повышение ключевой ставки ЦБ в декабре до 16%. В этих реалиях ставка банков будет порядка 17–18%, ближе к последней цифре. Так оценил обстановку на рынке основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Получить ипотеку стало сложнее. Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

— Для заёмщиков произойдёт два важных изменения. Первое и очевидное — увеличится их платёжная нагрузка, что приведёт к меньшему располагаемому доходу после выплаты платежей по кредиту. И потребует корректировки семейных бюджетов. Второе — банки теперь понимают, что платить по счетам вовремя клиентам будет сложнее, поэтому, в том числе в соответствии с требованиями ЦБ, усилят макропруденциальные меры. А именно ужесточат требования к заёмщикам, поэтому кредит будет взять сложнее. Любой — как ипотечный, так и простой потребительский, — отметил основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

После Нового года большинство банков начали повышать ставки по стандартным программам. При этом они оформляют кредиты по госпрограммам только при условии субсидирования со стороны застройщика.

— Причина кроется в том, что в рамках новых правил было урезано субсидирование по льготным кредитам со стороны государства. Соответственно, банки стараются компенсировать убыток по льготным программам. В текущих условиях потенциальным заёмщикам придётся поторопиться. Тем, кто хотел бы зафиксировать условия, действующие на конец года, стоит постараться выйти на сделку до конца недели, — отметил директор по продажам "Главстроя" Алексей Гусев.

В январе существенно ужесточаются условия по льготной ипотеке, которая обеспечивает до 80% продаж на рынке новостроек. В результате ожидается снижение продаж и в сегменте первичного рынка. Однако не стоит ждать снижения цен, поскольку в условиях проектного финансирования снижение продаж не сильно влияет на текущее финансирование стройки. Об этом рассказал руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик.

— Что такое ставка 17–18% при стоимости квартиры 15 млн и взносе 20%? Это ежемесячный платёж 171 тыс. рублей на срок 30 лет. Значит, подтверждённый доход покупателя должен составлять от 300 тыс. рублей в месяц. И это условия, которые потянут отнюдь не многие, хотя для расчёта мы взяли простую однушку в пределах МКАД. Что касается выгодных условий ипотечного кредитования, то, если судить объективно, их сейчас просто нет. Потому что любая субсидия, отсрочка платежа, траншевая ипотека, снижение ставки и прочие инструменты, призванные облегчить покупателю вход в сделку, оплачиваются именно за его счёт. А для расчёта всех этих условий берётся ключевая ставка, которая сейчас запретительно высокая, — пояснила руководитель направления ипотечного кредитования ASTERUS Ольга Матвеева.

Все произошедшие за последние месяцы изменения, в том числе условий по господдержке, безусловно, отразятся на рынке в сторону увеличения стоимости квадратного метра. Такое мнение высказал директор коммерческого департамента DOGMA Павел Петров.

По его оценкам, ожидается смещение доли выдачи кредитов в пользу семейной ипотеки, где сохраняются прежние условия для покупателей.

— В рамках премиального и элитного рынка данные изменения не окажут весомого влияния, как, например, в массовых новостройках. Это связано в том числе и с тем, что доля ипотеки в недвижимости высоких классов очень редко превышает 15% и чаще всего её удаётся погасить в течение трёх-четырёх лет. Состоятельные покупатели обычно приобретают объекты по 100%-ной оплате или пользуются выгодными программами рассрочки, — рассказала директор по продажам Sense Наталья Шичанина.

Как сейчас взять ипотечный кредит на выгодных условиях

На рынке сегодня присутствуют два основных варианта выгодных жилищных кредитов— льготная семейная ипотека и ипотека для IT-специалистов. В этом случае большую часть процентов за вас платит государство в рамках субсидирования. Причём IT-ипотека даже выгоднее, чем семейная. Ставка колеблется от 4 до 5% в зависимости от конкретного предложения банка в коллаборации с девелопером.

— Важное дополнение: теперь заёмщикам доступен только один вариант из льготных программ. Нельзя приобрести две квартиры — одну под семейную ипотеку, другую по IT-ставке. Ограничение призвано исключить использование льготных программ для покупки инвестиционных квартир. В связи с этим мы можем вполне ожидать дальнейшего ограничения льготных ипотечных программ вплоть до их полного сворачивания. Особенно в случае льготной ипотеки, которую в июле ожидаемо закроют и оставят лишь семейную программу, — добавил Денис Астафьев.

По его словам, всё это в итоге приведёт к совокупному снижению спроса и последовательному снижению цен. Вначале на вторичном рынке, так как на него уже сейчас не действуют льготные программы, а следом и на первичном. Это произойдёт в связи с ухудшением программ и снижением инвестиционной привлекательности недвижимости.

Авторы Нина Важдаева