В Крыму четырёхлетний малыш откусил часть градусника и проглотил ртуть
В Сакском районе Крыма четырёхлетний ребёнок откусил кусок градусника и проглотил ртуть. Об этом сообщает "Mash на волне".
Рентгеновский снимок организма мальчика, который проглотил ртуть с разбившегося градусника. Фото © Telegram / "Mash на волне"
По данным телеграм-канала, наступивший 2024 год стал для малыша довольно печальным по причине болезни. Мать мальчика всё время пыталась измерить ему температуру, чтобы контролировать состояние организма сына. Однако непоседа не мог сидеть спокойно — градусник каждый раз выпадал.
Когда родительница ненадолго отвлеклась, ребёнок откусил кусок колбы с ртутью, разжевал, одну часть выплюнул, а другую проглотил. В итоге мальчик попал в больницу, в настоящее время он находится под наблюдением медиков. К счастью, непоседе не угрожает опасность, ведь специалисты вытащили металл из организма.
А ранее Лайф рассказывал о похожем инциденте, но уже в Ленинградской области. Четырёхлетний мальчик сначала откусил градусник, а затем проглотил его. В настоящее время с ребёнком всё хорошо.
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