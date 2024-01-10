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10 января, 12:46

В Крыму четырёхлетний малыш откусил часть градусника и проглотил ртуть

В Сакском районе Крыма четырёхлетний ребёнок откусил кусок градусника и проглотил ртуть. Об этом сообщает "Mash на волне".

Рентгеновский снимок организма мальчика, который проглотил ртуть с разбившегося градусника. Фото © Telegram / "Mash на волне"

Рентгеновский снимок организма мальчика, который проглотил ртуть с разбившегося градусника. Фото © Telegram / "Mash на волне"

По данным телеграм-канала, наступивший 2024 год стал для малыша довольно печальным по причине болезни. Мать мальчика всё время пыталась измерить ему температуру, чтобы контролировать состояние организма сына. Однако непоседа не мог сидеть спокойно — градусник каждый раз выпадал.

Когда родительница ненадолго отвлеклась, ребёнок откусил кусок колбы с ртутью, разжевал, одну часть выплюнул, а другую проглотил. В итоге мальчик попал в больницу, в настоящее время он находится под наблюдением медиков. К счастью, непоседе не угрожает опасность, ведь специалисты вытащили металл из организма.

Россиянам объяснили, что делать, если разбился ртутный градусник
Россиянам объяснили, что делать, если разбился ртутный градусник

А ранее Лайф рассказывал о похожем инциденте, но уже в Ленинградской области. Четырёхлетний мальчик сначала откусил градусник, а затем проглотил его. В настоящее время с ребёнком всё хорошо.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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