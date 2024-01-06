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6 января, 20:15

В Ленобласти четырёхлетний мальчик проглотил градусник и попал в больницу

78.ru: В Ленобласти четырёхлетний мальчик проглотил градусник

В посёлке Кобринское Ленинградской области четырёхлетний ребёнок попал в больницу из-за того, что проглотил градусник. Об этом пишет портал "78.ru".

Мальчик сначала откусил градусник, а затем проглотил его. Врачи подтвердили, что в желудке ребёнка находится инородное тело. К счастью, сейчас ребёнок находится в удовлетворительном состоянии.

В Крыму спасли юного "шмеля" из детсада "Василёк", который проглотил иголку
В Крыму спасли юного "шмеля" из детсада "Василёк", который проглотил иголку

Опасность для здоровья может представлять не только термометр, но и, казалось бы, безобидная еда. Так в Подмосковье спасли 44-летнего мужчину, в гортани у которого застряла рыбная кость. Мужчина четыре дня ходил с болями в горле.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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