В Ленобласти четырёхлетний мальчик проглотил градусник и попал в больницу

В посёлке Кобринское Ленинградской области четырёхлетний ребёнок попал в больницу из-за того, что проглотил градусник. Об этом пишет портал "78.ru".

Мальчик сначала откусил градусник, а затем проглотил его. Врачи подтвердили, что в желудке ребёнка находится инородное тело. К счастью, сейчас ребёнок находится в удовлетворительном состоянии.