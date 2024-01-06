В Ленобласти четырёхлетний мальчик проглотил градусник и попал в больницу
78.ru: В Ленобласти четырёхлетний мальчик проглотил градусник
В посёлке Кобринское Ленинградской области четырёхлетний ребёнок попал в больницу из-за того, что проглотил градусник. Об этом пишет портал "78.ru".
Мальчик сначала откусил градусник, а затем проглотил его. Врачи подтвердили, что в желудке ребёнка находится инородное тело. К счастью, сейчас ребёнок находится в удовлетворительном состоянии.
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