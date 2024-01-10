Пришли, когда не ждали: Генпрокуратура отправляет в МГУ проверку После запроса депутата Госдумы Николая Валуева Генпрокуратура заинтересовалась нарушениями прав преподавателей в МГУ, где была закрыта программа "Информационные и гибридные войны", созданная для решения задач СВО. 10 января, 14:25 В МГУ ожидается проверка под контролем Генпрокуратуры. Обложка © Shutterstock

Генпрокуратура России взяла под контроль ход проведения проверки нарушения прав преподавателей на факультете политологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Согласно формулировке ведомства, это произошло, поскольку Мосгорпрокуратура фактически оставила без ответа обращение бастующих преподавателей магистерской программы "Информационные и гибридные войны", созданной под цели и задачи СВО. А сам университет без раздумий продлил полномочия декана факультета политологии Андрея Шутова, закрывшего уникальный курс инфоспецназа.

Поскольку в письме надзорного органа использована фраза "нарушение трудовых прав преподавателей ФГБОУ ВО "Московский государственный университет имени Ломоносова М.В.", то теперь под проверку могут подпасть все факультеты вуза, отмечают юристы.

В ноябре 2023 года депутат Госдумы Николай Валуев, узнав в эфире Народного фронта о ситуации в МГУ, отправил запрос в Генпрокуратуру. В конце декабря преподаватели, которые обращались с заявлением о нарушении собственных прав, получили уведомление, что "в целях оперативности реагирования прокурору города Москвы поручено организовать соответствующую проверку и сообщить о результатах".

Письмо из Генпрокуратуры РФ о повторной проверке в МГУ. Фото © LIFE

Напомним, в октябре 2023 года приглашённые преподаватели объявили о своей забастовке из-за нарушений деканата, который, как они утверждают, не выплачивал лекторам зарплату, допускал ошибки в оформлении при подписании трудовых договоров и даже незаконно уволил участника СВО.

— Мы подавали заявление в Прокуратуру Москвы в начале октября 2023 года, но в результате действенного ответа не последовало. А сейчас я получил сообщение по электронной почте из Генпрокуратуры от начальника отдела Управления по надзору за соблюдением прав граждан, интересов государства и общества Натальи Емелькиной, — прокомментировал Лайфу письмо доцент кафедры методики воспитания дополнительного образования АСОУ, бывший начальник кафедры психологии оперативной деятельности ВШ КГБ СССР Анатолий Петренко.

— Очень хотелось бы надеяться, что Генеральная прокуратура по-настоящему займётся депутатским запросом и доведёт дело до логического конца, — говорит Петренко.

Стоит отметить, что приглашённые специалисты с огромным опытом работы в спецслужбах также жаловались на мизерную зарплату в 4000–7000 рублей в месяц, при том что стоимость платного обучения для каждого студента составляет теперь уже 430 000 рублей в год, а годом ранее была 350 000 рублей. Набор по программе на I курсе составил 23 человека и 16 человек — на II курсе. То есть за полтора года существования университет получил минимум 11 490 000 рублей, но денег на зарплату преподавателям не нашёл. А по итогам второго года МГУ получит уже более 30 миллионов рублей за два года работы курса, прикрыв набор студентов на следующий год.

Авторы Михаил Краснов