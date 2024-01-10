Советская примадонна Большого театра Тамара Милашкина ушла из жизни в Вене

Тамара Милашкина — народная артистка СССР. Она окончила Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского. Стажировалась в Большом театре ещё в студенческие годы, а с 1958 года стала его солисткой. На её счету — "Мазепа", "Пиковая дама", "Каменный гость", "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии", "Тоска" и другие оперы. В ГАБТ артистка выступала до 1990 года, после чего уехала в Вену с мужем, певцом Владимиром Атлантовым.