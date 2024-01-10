Советская примадонна Большого театра Тамара Милашкина ушла из жизни в Вене
Народная артистка СССР Тамара Милашкина скончалась в возрасте 89 лет
Бывшая солистка Большого театра, народная артистка СССР Тамара Милашкина. Обложка © ТАСС / Г. Соловьёв
В Вене скончалась бывшая солистка Большого театра, оперная дива с уникальным голосом, народная артистка СССР Тамара Милашкина. Печальную новость сообщает пресс-служба Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России.
"На 90-м году жизни умерла выдающаяся певица XX столетия народная артистка СССР Тамара Милашкина, солистка оперной труппы Большого театра (1958–1989). Выражаем глубокие соболезнования Владимиру Андреевичу Атлантову, всем родным и близким покойной", — сказано в некрологе.
Церемония прощания с Тамарой Андреевной Милашкиной пройдёт в Вене. Советская примадонна Большого театра будет похоронена на Русском кладбище.
Тамара Милашкина — народная артистка СССР. Она окончила Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского. Стажировалась в Большом театре ещё в студенческие годы, а с 1958 года стала его солисткой. На её счету — "Мазепа", "Пиковая дама", "Каменный гость", "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии", "Тоска" и другие оперы. В ГАБТ артистка выступала до 1990 года, после чего уехала в Вену с мужем, певцом Владимиром Атлантовым.
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