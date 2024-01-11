В США раскрыли решение Белого дома по замороженным российским активам
Bloomberg: Белый дом поддержит закон о конфискации замороженных активов РФ
В администрации президента США Джо Байдена намерены поддержать закон о конфискации замороженных российских активов. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.
"Администрация [Байдена] "в принципе" поддерживает законопроект, который позволит конфисковать активы", — написали в издании со ссылкой на документ Совета национальной безопасности США.
По информации СМИ, Байден решил поддержать закон после того, как республиканцы в Конгрессе заблокировали новый пакет помощи Незалежной. Российские активы же, предположительно, пойдут на восстановление Украины.
Ранее Лайф писал, что в МИД РФ обещали ЕС симметричный ответ на конфискацию замороженных активов России. По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского, суммы, которые могут быть конфискованы, являются значительными.
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