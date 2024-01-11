В США раскрыли решение Белого дома по замороженным российским активам

В администрации президента США Джо Байдена намерены поддержать закон о конфискации замороженных российских активов. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

"Администрация [Байдена] "в принципе" поддерживает законопроект, который позволит конфисковать активы", — написали в издании со ссылкой на документ Совета национальной безопасности США.

По информации СМИ, Байден решил поддержать закон после того, как республиканцы в Конгрессе заблокировали новый пакет помощи Незалежной. Российские активы же, предположительно, пойдут на восстановление Украины.