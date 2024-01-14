Архитекторы переворотов: Почему заговор генерала Рохлина и мятеж Пригожина связывает одна дата Как в 2023 году Россия перешагнула судьбу другого мятежа 24 июня, но только четверть века назад при Ельцине. Почему между попыткой захвата власти Львом Рохлиным и поворотом колонн "Вагнера" на Москву — большая пропасть. 13 января, 21:41 Ростов-на-Дону. 24 июня 2023 года. Боец ЧВК "Вагнер" на улице города. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Мятеж Евгения Пригожина и его ЧВК "Вагнер", произошедший 24 июня 2023 года, удивительным образом совпал с другим мятежом, направленным против президента РФ Бориса Ельцина. Всё было разным: обстоятельства, исторические личности, последствия. Всё было разным, но при этом до странности схожим. И ещё эта дата — 24 июня 1997 года.

В конце 1990-х годов Россия стояла на пороге катастрофы. Центробежные силы увеличивались, националистические настроения на окраинах росли, даже в региональных вузах, например иркутских, либеральные господа в открытую говорили студентам, что их регион вот-вот станет Сибирским государством, и даже требовали написания работ по будущей экономике этого квазиобразования. В общем, заокеанские "партнёры" были готовы пойти на всё, лишь бы довести планы по развалу страны до конца. Но в стране ещё были силы, способные противостоять планам англосаксов. Во второй половине 1990-х годов ими стала военная оппозиция во главе с генералом Львом Рохлиным.

Кто вы, Рохлин?

Сейчас уже очевидно, что на политическую арену генерал-лейтенанта Рохлина позвала не жажда власти или денег, а долг офицера. Российская армия переживала катастрофу: военным задерживали и без того невеликую зарплату, жилья не было, война в Чечне не была завершена, о моральном состоянии офицеров и говорить не приходилось. Заставить подчинённых строить себе коттедж, "продать" новобранцев богатому фермеру на уборку урожая или выплатить денежное довольствие за откат — такое практиковалось повсеместно. У людей с совестью равнодушно смотреть на это не было ни желания, ни сил.

Москва. 1998 год. 51-летний депутат Госдумы РФ Лев Рохлин с семьёй. Фото © ТАСС / Олег Булдаков / Снимок сделан с экрана телевизора (ОРТ)

Возможно, именно поэтому Лев Рохлин шагнул в политику в 1995 году буквально из окопов Чечни. Впрочем, всерьёз на него никто не ставил: по договорённости с Виктором Черномырдиным Рохлин должен был на выборах во II Государственную думу войти в "первую тройку" избирательного объединения "Наш дом — Россия", а потом отказаться от депутатского мандата. За это Черномырдин обещал снабдить 8-й Волгоградский гвардейский армейский корпус, которым командовал Рохлин, жильём и перевооружить часть, однако обещания не сдержал. В ответ на это Рохлин отказался сдать депутатский мандат, вступил во фракцию НДР ("Наш дом — Россия") и возглавил думский Комитет по обороне.

В политики того периода Рохлин не вписывался: сын ветерана Великой Отечественной войны, выпускник Фрунзенской академии, прошедший Афганистан, он прекрасно понимал, что именно происходит в стране. "Если не хочешь кормить свою армию, будешь кормить чужую", — эту аксиому он усвоил ещё во время учёбы. Усвоил и сидеть сложа руки не собирался. Как не собирался играть по общим правилам или подыгрывать отдельным игрокам. Знали ли это его оппоненты? Знали. Недаром он отказался принимать звание Героя России за боевые действия в Чечне, в открытую высказавшись, что боевые действия в гражданской войне не красят военного.

Мятеж генерала

Тем временем ситуация в стране усугублялась. Олигархи продолжали растаскивать всё что можно, задержки зарплат приобрели массовый характер. В глубинке не платили по полгода. Сам Рохлин с трибуны выступил с целой серией антикоррупционных разоблачений высшего военно-политического руководства страны. Говорил о вывозе капитала за границу и о нелегальных поставках оружия странам СНГ.

Москва. 1998 год. Генерал Лев Рохлин выступает на митинге. Фото © ТАСС / Виктор Великжанин

Последними каплями стали отставка министра обороны Игоря Родионова, который как мог препятствовал ослаблению Российской армии, и весть об очередном сокращении Вооружённых сил РФ. Больше оставаться в стороне было невозможно. И 24 июня 1997 года генерал-лейтенант открыто выступил против Ельцина, опубликовав обращение к Армии РФ.

Это обращение политики называли "бунтом", "беспрецедентным фактом" и "призывом к революции". Но сделать ничего не могли: всё было более-менее в рамках закона. Более того, Рохлина поддержали коммунисты. Ну как поддержали. До тех пор, пока это им было выгодно. "Сдали" при первой же возможности — в обмен на пост федерального омбудсмена, который занял член ЦК КПРФ Олег Миронов, об этом в статье "Генерал Л. Рохлин и феномен "военной оппозиции" 1990-х гг." пишет Евгений Волгин, кандидат исторических наук.

В обращении Рохлин прямо обвинил Ельцина в предумышленном развале боеспособности армии, в неудачах в Чечне и указал, что президент дважды предал военных: в первый раз — когда позволил газетам обливать их грязью, а во второй — когда оставил без положенного жилья, пособий, льгот и наград. На основании этого Рохлин призвал военных провести в частях офицерские собрания, выработать требования и направить их правительству и президенту.

Заговор

Ответа Ельцина пришлось ждать месяц. Только 21 июля 1997 года он отреагировал на обращение генерала: "Рохлиных мы сметём с их антиконституционными действиями. Таких помощников нам не надо". Стало ясно, что диалога президента и армии не будет. И Лев Рохлин приступил к подготовке военного переворота.

Ещё 9 июля в Москве состоялось учредительное собрание ДПА — Всероссийского движения в поддержку армии, военной науки и оборонной промышленности. Рохлина поддержали многие высшие офицеры в отставке и представители российского ВПК. Все понимали: главной проблемой давно стала политика Ельцина. Летом – осенью 1997 года Рохлин посетил 43 региона, встречался с военными, главами администраций, промышленниками и сумел в короткие сроки создать целую сеть подразделений ДПА. 20 сентября прошёл первый съезд ДПА, на который собрались делегаты из 69 регионов России: военные, промышленники, чиновники Минобороны и депутаты Федерального собрания. В это же время Рохлин вышел из НДР.

Москва. 1998 год. Лидер движения — председатель думского Комитета по обороне Лев Рохлин. Фото © ТАСС / Олег Булдаков

Выдвинуть Ельцину импичмент на законных основаниях в то время было невозможно, поэтому рохлинская программа предполагала массовые митинги. Подталкивать народ даже и не надо было: в начале 1998 года шахтёры на улицах Москвы уже стучали касками о мостовую, требуя выплаты долгов по зарплате. Народный гнев должен был заставить Ельцина отречься от власти. На самом же деле шла почти открытая подготовка к перевороту.

По прошествии времени многие даже бравируют участием в заговоре. Например, начальник охраны Ельцина Александр Коржаков вспоминает, что он должен был обеспечить доставку в Москву 8-го Волгоградского гвардейского корпуса и на 240 тысяч долларов заказал для этой цели прицепы — для доставки вооружения: "Это была моя задача. Рохлин планировал действовать как в Чечне — тихо и неожиданно подходить путями, которые известны только ему. Только он знал, как за двое суток они доберутся до Москвы. Целый корпус. Как взять Кремль, это тоже я должен был помочь ему. Здесь я знал абсолютно все ходы. Где куда зайти, кого где оглушить".

Сторонник Ельцина Михаил Полторанин в книге "Власть в тротиловом эквиваленте" откровенно рассказал, что заговорщики договорились пригрозить Ельцину: если он позовёт на помощь НАТО, российские лётчики "отбомбятся" по его резиденции.

А замкомандира 8-го корпуса полковник Николай Баталов вспоминал, что это именно он пронёс в Кремль затворы и боевые патроны для оружия кремлёвского полка, и раскрыл подробности плана, по которому военные должны были перекрыть улицы, ключевые дороги и отключить связь. Всего в Москву из провинции должны были доставить автобусами и поездами больше 30 тысяч человек — военных и гражданских. Ориентировочно переворот был назначен на 15 июля 1998 года. Но за 12 дней до этого, 3 июля, Льва Рохлина убили на даче в деревне Клоково Наро-Фоминского района Московской области. И переворота не случилось.

Убийство на даче

За убийство Льва Рохлина была дважды осуждена его вдова Тамара. По одной из версий, её заставили оговорить себя настоящие убийцы генерала. Они появились на даче Льва Рохлина ночью, схватили Тамару на кухне, вместе с ней зашли в спальню и выстрелили в спящего Рохлина в упор в висок. Ночевавший тут же охранник выстрела не слышал — очевидно, из-за глушителя. Возможно, убийцы даже заставили это сделать женщину, держа её руку на рукояти пистолета. Известно, что Тамара Рохлина была в эту ночь избита "носками ботинок и кулаками", на её теле было 20 повреждений. В шесть утра она позвонила сыну Игорю: "Если я не возьму вину на себя, они расправятся с вами!"

Москва. 3 июля 1998 года. 51-летний депутат Госдумы РФ Лев Рохлин был убит ночью на своей даче в деревне Клоково Наро-Фоминского района. Фото © ТАСС / Игорь Зотин

Ельцинское окружение торжествовало: уже утром вдову объявили преступницей. А днём в лесу неподалёку были найдены три обгоревших трупа. Тела принадлежали крепким мужчинам 25–30 лет — видимо, так заказчики преступления избавились от исполнителей.

Что было бы с Россией, если бы переворот удался, судить трудно. Одни политики считают, что в этом случае Ельцину и всем его приближённым дали бы спокойно уехать за границу. Сам Рохлин вроде бы собирался отстраниться и объявить выборы в Учредительное собрание. Но кто знает, как всё обернулось бы на самом деле: от власти просто так не отказываются. Об этом говорит и тот факт, что после его убийства всё развалилось: Рохлин был лидером, без него на переворот никто не решился.

Другие считают, что Рохлин собирался передать власть из рук Ельцина в руки Лужкова. Третьи выдвигают версию, что себе Рохлин готовил место главы российских спецслужб. Можно с уверенностью сказать лишь одно: подготовка военного переворота наверняка подтолкнула Ельцина к уходу. Сразу же после смерти Рохлина был срочно расформирован его 8-й Волгоградский корпус. На тот момент это была одна из немногих боеспособных частей России. До прихода к власти Путина и крутого изменения курса страны оставалось всего несколько месяцев.

Рохлин и Пригожин

Первый — бессребреник, готовый пойти под пули за идею и пытавшийся, возможно, вполне искренне спасти Россию в один из самых опасных моментов её истории. Второй — бизнесмен, возомнивший себя "спасителем", а на самом деле поддавшийся на провокацию зарубежных спецслужб и едва не устроивший масштабный кризис во время реальной войны с Западом. Слава Богу, обстоятельства и личности были уже совершенно иные — и затея не удалась.

Москва. 1996 год. Депутат Госдумы, председатель Комитета по обороне Лев Яковлевич Рохлин. Фото © ТАСС / Николай Малышев, на снимке с видео: основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин у штаба Южного военного округа © ТАСС / Pool / Wagner Group / Planet Pix via ZUMA Press Wire (слева направо)

Так что вполне может статься, что дата тут не случайна. Особенно любят такие "совпадения" англичане. Ведь это ещё один повод побрызгать ядом в сторону Кремля.

Авторы Александр Лаврентьев