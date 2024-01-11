Песков: США не уведомляли Москву о позиции по конфискации активов РФ
Штаты не уведомляли Москву о поддержке Белого дома решения об изъятии активов РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что у России почти нет каналов связи с Вашингтоном.
"Разумеется, у нас каналов связи почти нет. Никто никого не уведомлял", — сказал Песков.
Ранее американское агентство Bloomberg сообщило, что в администрации президента США Джо Байдена намерены поддержать закон о конфискации замороженных российских активов. По предварительной информации, Байден решил поддержать закон после того, как республиканцы в Конгрессе заблокировали новый пакет помощи Украине.
LIFE / Павел Баранов