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11 января, 11:10

Песков: США не уведомляли Москву о позиции по конфискации активов РФ

Штаты не уведомляли Москву о поддержке Белого дома решения об изъятии активов РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что у России почти нет каналов связи с Вашингтоном.

"Разумеется, у нас каналов связи почти нет. Никто никого не уведомлял", — сказал Песков.

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Ранее американское агентство Bloomberg сообщило, что в администрации президента США Джо Байдена намерены поддержать закон о конфискации замороженных российских активов. По предварительной информации, Байден решил поддержать закон после того, как республиканцы в Конгрессе заблокировали новый пакет помощи Украине.

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LIFE / Павел Баранов

Александра Мышляева
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