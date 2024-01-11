Умер один из главных создателей вакцины "Спутник-V" Борис Народицкий

Умер один из главных создателей российской вакцины против коронавируса "Спутник-V" Борис Народицкий. Об этом RTVI сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Учёному было 82 года.

Борис Народицкий — доктор биологических наук, профессор. С 2002 года работал в Центре им. Гамалеи. Народицкий был "отцом-основателем" векторной платформы аденовируса человека, на основе которой и была создана антиковидная вакцина.

"Спутник-V" — комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. В её основе использован аденовирусный вектор со встроенным в него фрагментом генетического материала SARS-CoV-2. После клинических испытаний 11 августа 2020 года вакцина была зарегистрирована, а затем начала широко применяться не только в России, но и во многих странах мира. Авторитетный медицинский журнал The Lancet оценил эффективность "Спутника V" в 91,6%.