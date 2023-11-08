Разработчики "Спутника V" заверили, что он по-прежнему снижает уровень смертности
Разработчица "Спутника V" Должикова: Вакцина защитит от летальных случаев на 90%
Вакцина "Спутник V" эффективна против летальных случаев на уровне 90%. Об этом рассказала заведующая лабораторией государственной коллекции вирусов НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Инна Должикова.
"Наши специалисты совместно с департаментом здравоохранения города Москвы провели оценку эффективности вакцины "Спутник V" c исходным антигенным составом за весь период пандемии", — рассказала эксперт в беседе с ТАСС.
По её словам, уровень защиты вакцины изменился за последние годы из-за появления новых вариантов вируса. Однако "Спутник V" по-прежнему защищает организм вакцинированных. Должикова уточнила, что защита от госпитализации находится на уровне более 80%.
А ранее Лайф рассказывал, что в Москве в октябре начались исследования двух видов вакцин против нового штамма ковида XBB-1. Академик Александр Гинцбург объяснил, что привычный "Спутник V" перестал защищать организм от инфицирования. Антигенный состав препарата стоило менять ещё летом прошлого года. Теперь же ждать обновлённый "Спутник" стоит не раньше марта 2024-го.
ТАСС / Дмитрий Рогулин