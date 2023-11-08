Разработчики "Спутника V" заверили, что он по-прежнему снижает уровень смертности

Вакцина "Спутник V" эффективна против летальных случаев на уровне 90%. Об этом рассказала заведующая лабораторией государственной коллекции вирусов НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Инна Должикова.

"Наши специалисты совместно с департаментом здравоохранения города Москвы провели оценку эффективности вакцины "Спутник V" c исходным антигенным составом за весь период пандемии", — рассказала эксперт в беседе с ТАСС.