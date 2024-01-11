Главного фигуранта дела о хищении на космодроме Восточный жестоко убили в "Бутырке"

Главный фигурант дела о махинациях на космодроме Восточный бизнесмен Сергей Волкодав погиб после жестокого избиения сокамерником в СИЗО "Бутырка". Как стало известно SHOT, он попал в больницу в тяжёлом состоянии в конце декабря.

Во время драки сокамерник нанёс Волкодаву мощный удар по голове и сломал ему челюсть. После этого бизнесмена доставили в больницу при СИЗО, но 30 декабря экстренно перевели с субдуральной гематомой с кровоизлиянием в городскую больницу № 13. Почти две недели врачи пытались его спасти, но не смогли. Сегодня в 11 утра фигурант умер в больнице.