Главного фигуранта дела о хищении на космодроме Восточный жестоко убили в "Бутырке"
Фигурант дела о хищении на космодроме Восточный Сергей Волкодав убит в "Бутырке"
Сергей Волкодав. Обложка © Vk / Сергей Волкодав
Главный фигурант дела о махинациях на космодроме Восточный бизнесмен Сергей Волкодав погиб после жестокого избиения сокамерником в СИЗО "Бутырка". Как стало известно SHOT, он попал в больницу в тяжёлом состоянии в конце декабря.
Во время драки сокамерник нанёс Волкодаву мощный удар по голове и сломал ему челюсть. После этого бизнесмена доставили в больницу при СИЗО, но 30 декабря экстренно перевели с субдуральной гематомой с кровоизлиянием в городскую больницу № 13. Почти две недели врачи пытались его спасти, но не смогли. Сегодня в 11 утра фигурант умер в больнице.
Волкодав обвинялся в причастности к хищению одного миллиарда рублей при исполнении госконтрактов при строительстве космодрома Восточный. Он был арестован вместе с братом — экс-директором Главного военно-строительного управления № 6 Юрием Волкодавом, достраивавшим объекты на Восточном. В октябре прошлого года ещё двум фигурантам громкого дела назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы.