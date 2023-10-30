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30 октября, 14:18

Суд вынес приговор бизнесменам за мошенничество при строительстве космодрома Восточный

Два бизнесмена осуждены за мошенничество при строительстве космодрома Восточный

Суд в Москве вынес приговор по делу о мошенничестве при строительстве космодрома Восточный. Обоим фигурантам назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

"Замоскворецкий районный суд города Москвы провозгласил приговор генеральному директору ООО "Респект-СМ" А.Г. Алексаняну и генеральному директору ООО "БАВАЛЬ" Б.Л. Мирзояну", — говорится в сообщении.

Так, Алексаняна суд признал виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а Мирзояна — по ч. 4 ст.159 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Обоим обвиняемым назначено наказание в виде пяти лет исправительной колонии общего режима.

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Ранее Лайф рассказывал об аресте мэра Тулуна Юрия Кариха по делу о мошенничестве при переселении людей из аварийного жилья. 56-летнего подозреваемого заключили под стражу до 1 декабря этого года. По данным следствия, в результате наводнений чиновник незаконно "вселил" в аварийное жильё людей, а после предоставил им новые дома как нуждающимся в переселении. В итоге недвижимость была продана за четыре миллиона рублей.

Обложка ©

ТАСС / "Роскосмос медиа" / Павел Кассин

Николь Вербер
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