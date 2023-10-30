Суд вынес приговор бизнесменам за мошенничество при строительстве космодрома Восточный

Суд в Москве вынес приговор по делу о мошенничестве при строительстве космодрома Восточный. Обоим фигурантам назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Так, Алексаняна суд признал виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), а Мирзояна — по ч. 4 ст.159 УК РФ, ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Обоим обвиняемым назначено наказание в виде пяти лет исправительной колонии общего режима.

Ранее Лайф рассказывал об аресте мэра Тулуна Юрия Кариха по делу о мошенничестве при переселении людей из аварийного жилья. 56-летнего подозреваемого заключили под стражу до 1 декабря этого года. По данным следствия, в результате наводнений чиновник незаконно "вселил" в аварийное жильё людей, а после предоставил им новые дома как нуждающимся в переселении. В итоге недвижимость была продана за четыре миллиона рублей.