Бывший вице-мэр Бийска хитрой схемой избавилась от долга в 12 миллионов и нарвалась на уголовку
На экс-заммэра Бийска завели дело за умышленное банкротство из-за долга в 12 миллионов
Светлана Пермякова. Фото © VK / КГБСУСО "Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
В отношении бывшего вице-мэра Бийска Алтайского края Светланы Пермяковой возбуждено уголовное дело по статье "Преднамеренное банкротство", ущерб от её действий оценивается в 12 миллионов рублей. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источники.
Известная в регионе бизнес-леди владела компанией "Восточный дорожник", занимавшейся уборкой дорог. По версии следствия, 51-летняя чиновница сознательно обанкротила организацию, чтобы не платить по задолженностям. Теперь уже бывшей чиновнице грозит штраф до 5 миллионов рублей и до 7 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что задержан мэр города Тулуна (Иркутская область) Юрий Карих. Он подозревается в мошенничестве с недвижимостью. Возбуждено уголовное дело.