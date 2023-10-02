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2 октября, 15:51

Бывший вице-мэр Бийска хитрой схемой избавилась от долга в 12 миллионов и нарвалась на уголовку

На экс-заммэра Бийска завели дело за умышленное банкротство из-за долга в 12 миллионов

<p>Светлана Пермякова. Фото © VK / <a href="https://vk.com/search?c%5Bq%5D=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA&c%5Bsection%5D=auto&z=photo-211396778_457240164/album-211396778_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">КГБСУСО "Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов"</a></p>

Светлана Пермякова. Фото © VK / КГБСУСО "Бийский дом-интернат для престарелых и инвалидов"

В отношении бывшего вице-мэра Бийска Алтайского края Светланы Пермяковой возбуждено уголовное дело по статье "Преднамеренное банкротство", ущерб от её действий оценивается в 12 миллионов рублей. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источники.

Известная в регионе бизнес-леди владела компанией "Восточный дорожник", занимавшейся уборкой дорог. По версии следствия, 51-летняя чиновница сознательно обанкротила организацию, чтобы не платить по задолженностям. Теперь уже бывшей чиновнице грозит штраф до 5 миллионов рублей и до 7 лет лишения свободы.

На главу комитета Правительства Ивановской области завели дело за вырубку леса

На главу комитета Правительства Ивановской области завели дело за вырубку леса

Ранее сообщалось, что задержан мэр города Тулуна (Иркутская область) Юрий Карих. Он подозревается в мошенничестве с недвижимостью. Возбуждено уголовное дело.

Татьяна Миссуми
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