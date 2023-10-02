Бывший вице-мэр Бийска хитрой схемой избавилась от долга в 12 миллионов и нарвалась на уголовку

В отношении бывшего вице-мэра Бийска Алтайского края Светланы Пермяковой возбуждено уголовное дело по статье "Преднамеренное банкротство", ущерб от её действий оценивается в 12 миллионов рублей. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источники.

Известная в регионе бизнес-леди владела компанией "Восточный дорожник", занимавшейся уборкой дорог. По версии следствия, 51-летняя чиновница сознательно обанкротила организацию, чтобы не платить по задолженностям. Теперь уже бывшей чиновнице грозит штраф до 5 миллионов рублей и до 7 лет лишения свободы.