Зеленский обвинил США в лишениях украинских пенсионеров

Если США прекратят оказывать финансовую помощь, без денег останутся около 12 миллионов украинских пенсионеров. Об этом заявил журналистам в Риге Владимир Зеленский, комментируя блокировку выделения помощи Киеву губернатором Флориды, кандидатом в президенты США Роном Десантисом и другими республиканцами в Конгрессе.

Украинский политик считает, что в силу молодости Десантис и такие, как он, не понимают, что значит поддерживать пенсионеров в воюющей стране. Они также отказались помогать украинским военным, заявив, что это чужие проблемы. При этом в Штатах осело более 70% финансовых средств, выделенных для оружия ВСУ. Эти деньги получили в том числе и американские пенсионеры.

"Когда Десантис станет пенсионером, я ему лично с благодарностью помогу за то, что США помогали нашим пенсионерам", — дал обещание Зеленский.