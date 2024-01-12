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12 января, 01:09

Зеленский обвинил США в лишениях украинских пенсионеров

Зеленский раскритиковал республиканцев за блокировку выделения помощи Украине

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock

Если США прекратят оказывать финансовую помощь, без денег останутся около 12 миллионов украинских пенсионеров. Об этом заявил журналистам в Риге Владимир Зеленский, комментируя блокировку выделения помощи Киеву губернатором Флориды, кандидатом в президенты США Роном Десантисом и другими республиканцами в Конгрессе.

Украинский политик считает, что в силу молодости Десантис и такие, как он, не понимают, что значит поддерживать пенсионеров в воюющей стране. Они также отказались помогать украинским военным, заявив, что это чужие проблемы. При этом в Штатах осело более 70% финансовых средств, выделенных для оружия ВСУ. Эти деньги получили в том числе и американские пенсионеры.

"Когда Десантис станет пенсионером, я ему лично с благодарностью помогу за то, что США помогали нашим пенсионерам", — дал обещание Зеленский.

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Ранее в США пришли в ужас из-за украинских пенсионеров. Так, директор аналитического центра Frontiers of Freedom Джордж Ландрит заявил, что даже пенсионная система Украины финансируется Вашингтоном. Он задался вопросом, каким образом это вписывается в предоставление поддержки киевскому режиму.

Лариса Сафронова
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