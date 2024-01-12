Шахматистка Гунина призналась, что борется с тяжёлым заболеванием

Чемпионка мира по блицу Валентина Гунина рассказала, что болеет волчанкой, которая активизировалась в её организме после начала спецоперации. Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс".

"Я принимаю таблетки-блокаторы, которые притупляют боль, и гормон. Болезнь может "спать", но на фоне каких-то событий резко обостряться. Волчанка реагирует на стресс, у меня она явно "проснулась" после начала СВО", — поделилась Гунина.

По её словам, врачи поставили шахматистке диагноз в прошлом году, однако проблемы со здоровьем появились ещё шесть лет назад, когда спортсменка впервые почувствовала, что не может встать с кровати из-за жуткой слабости.