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12 января, 07:35

Шахматистка Гунина призналась, что борется с тяжёлым заболеванием

Чемпионка мира по блицу Гунина рассказала, что заболела волчанкой

Шахматистка Валентина Гунина. Обложка © ТАСС / Виноградов Сергей

Шахматистка Валентина Гунина. Обложка © ТАСС / Виноградов Сергей

Чемпионка мира по блицу Валентина Гунина рассказала, что болеет волчанкой, которая активизировалась в её организме после начала спецоперации. Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс".

"Я принимаю таблетки-блокаторы, которые притупляют боль, и гормон. Болезнь может "спать", но на фоне каких-то событий резко обостряться. Волчанка реагирует на стресс, у меня она явно "проснулась" после начала СВО", — поделилась Гунина.

По её словам, врачи поставили шахматистке диагноз в прошлом году, однако проблемы со здоровьем появились ещё шесть лет назад, когда спортсменка впервые почувствовала, что не может встать с кровати из-за жуткой слабости.

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Ранее Лайф писал, что в партии 17-го тура чемпионата мира по блицу, который прошёл в Самарканде в декабре 2023 года, Валентина Гунина обыграла украинскую шахматистку Анну Музычук. Та отказалась пожимать россиянке руку после поражения.

Ян Поланин
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