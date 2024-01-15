Космический шок: Астрономы встревожены недавно обнаруженными странными объектами Их нашли уже несколько, они имеют сферические очертания, и каждый — во много раз больше всей нашей галактики Млечный Путь, да и вообще любой галактики. 14 января, 21:44 Астрономы встревожены недавно обнаруженными странными объектами. Обложка © Youtube / The Conversation

Вот самый первый из обнаруженных подобных объектов. Обозначен как ORC 1. ORC — это odd radio circle, "странный радиокруг". Почему "радио"? Потому что объект прослеживался только в радиодиапазоне, больше никакой другой тип телескопа его изначально не наблюдал. Обнаружен южноафриканской радиообсерваторией MeerKAT.

Объект ORC 1 на снимке обсерватории MeerKAT. Фото © sarao.ac.za

Объект, по оценкам, расположен в двух с лишним миллиардах световых лет от нас. Больше всего впечатляет диаметр — полтора с лишним миллиона световых лет. Для сравнения: диаметр галактики Млечный Путь — примерно сто тысяч световых лет. И это вполне приличные галактические габариты. А теперь представим себе, что Млечный Путь целиком заключён в такой неведомый пузырь.

Этих "орков" насчитали уже как минимум пять, и есть ещё несколько кандидатов. Все они находятся очень далеко, как минимум в миллиарде световых лет. По всей видимости, только с такого расстояния их и можно заметить.

Находить их стали в 2019 году и в первое время абсолютно не представляли, что это такое, а потом появилась зацепка: при подробном рассмотрении выяснилось, что каждый пузырь действительно имеет в самом центре галактику. Кроме того, обсерватория Кека на Гавайях понаблюдала один из этих объектов (ORC 4) уже в оптическом, видимом, диапазоне и обнаружила в нём огромное количество раскалённого и сжатого газа. Поэтому возникла мысль, что эти "пузыри" — своих галактик порождение.

И теперь предполагают, что подобное может происходить с галактиками, в которых очень интенсивно идёт образование новых звёзд. А это происходит в том случае, если где-то в галактике имеется чрезвычайно плотное скопление межзвёздного вещества, из которого эти звёзды и получаются. Притом получаются в этом сгустке звёзды очень массивные — может быть, и в десятки раз тяжеловеснее нашего Солнца. А у таких звёзд очень недолгий век. Миллиардами лет, как Солнце, они гореть не будут. От силы десять-пятнадцать миллионов лет — и всё, водород в ядре весь "выгорает", эти звёзды раздуваются в красных гигантов и взрываются сверхновыми — сбрасывают оболочку.

Таким образом, в регионе интенсивного звездообразования очень скоро происходит такое же интенсивное звёздное "перегорание": светила взрываются практически одновременно целым фейерверком. И есть такое мнение, что ударные волны этих взрывов коллективно, общими усилиями разгоняют в разные стороны межзвёздный газ, который при этом дополнительно подхватывается "дующим" постоянно так называемым галактическим ветром — высокоскоростным потоком звёздного вещества, то есть совокупным "солнечным ветром" всех "солнц" галактики. И как следствие, вокруг таких "интенсивных" галактик возникает чудовищных размеров газовый пузырь. То есть это исполинская "шоковая" ударная волна.

Надо полагать, у Млечного Пути никакого такого "пузыря" нет, потому что наша галактика — не очень-то звездообразующая, у нас тут ни звёздных "беби-бумов", ни множественных взрывов сверхновых не происходит. У нас рождается в среднем примерно по три звезды в год, меж тем в некоторых других галактиках ежегодно их загорается, допустим, сотня. Интересно, почему там такое концентрированное скопление материала? Астрономы говорят, в большинстве случаев это результат столкновения и слияния двух встретившихся галактик.

Авторы Адель Романенкова