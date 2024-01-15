Футуролог рассказал, как с помощью ИИ будут лечить рак и СПИД

Нейросеть сама по себе не может придумать лекарство, в том числе от рака или СПИДа. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказал футуролог Руслан Юсуфов.

По его словам, при этом искусственный интеллект (ИИ) можно использовать как помощника: он будет подсказывать учёным оптимальные формулы и симулировать результаты приёма веществ пациентами.

Футуролог также напомнил, что рак и ВИЧ — это не приговор. На сегодняшний день есть разные способы лечения обеих болезней, а успех в этом зависит от многих факторов, включая своевременную диагностику.

"Здесь искусственный интеллект тоже способен помочь: нейросети в скором будущем смогут ставить точные диагнозы и создавать персональные алгоритмы терапии для каждого отдельного человека, учитывая его образ жизни, особенности организма и прочие нюансы", — сообщил Юсуфов.