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14 января, 22:29

Футуролог рассказал, как с помощью ИИ будут лечить рак и СПИД

Футуролог Юсуфов: Нейросеть может помочь учёным в создании формул лекарств

Нейросеть сама по себе не может придумать лекарство, в том числе от рака или СПИДа. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказал футуролог Руслан Юсуфов.

По его словам, при этом искусственный интеллект (ИИ) можно использовать как помощника: он будет подсказывать учёным оптимальные формулы и симулировать результаты приёма веществ пациентами.

Футуролог также напомнил, что рак и ВИЧ — это не приговор. На сегодняшний день есть разные способы лечения обеих болезней, а успех в этом зависит от многих факторов, включая своевременную диагностику.

"Здесь искусственный интеллект тоже способен помочь: нейросети в скором будущем смогут ставить точные диагнозы и создавать персональные алгоритмы терапии для каждого отдельного человека, учитывая его образ жизни, особенности организма и прочие нюансы", — сообщил Юсуфов.
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Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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