"Товарищ майор": В России создали нейросеть-детектива

Российские айтишники разработали нейросеть, позволяющую быстро произвести деанон владельцев телеграм-каналов. Возможности сервиса пригодятся государственными организациям, которые занимаются расследованием киберпреступлений. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на заявление пресс-службы Национальной технологической инициативы.

По словам создателей ИИ, алгоритм нейросети создан в соответствии с реальными действиями эксперта. Система попросту автоматизирует процесс сбора информации об администраторах канала, метаданных, опубликованных документах и чатах. После этого сведения систематизируются и производится поиск совпадений.

"Была разработана базовая антология методов и приёмов, которые использует специалист при исследовании телеграм-канала, а затем этим приёмам обучили программу", — описал принцип работы один из разработчиков Игорь Бедеров.