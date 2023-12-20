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20 декабря, 00:45

"Товарищ майор": В России создали нейросеть-детектива

Нейросеть "Товарищ майор" для выявления владельцев телеграм-каналов создали в РФ

Российские айтишники разработали нейросеть, позволяющую быстро произвести деанон владельцев телеграм-каналов. Возможности сервиса пригодятся государственными организациям, которые занимаются расследованием киберпреступлений. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на заявление пресс-службы Национальной технологической инициативы.

По словам создателей ИИ, алгоритм нейросети создан в соответствии с реальными действиями эксперта. Система попросту автоматизирует процесс сбора информации об администраторах канала, метаданных, опубликованных документах и чатах. После этого сведения систематизируются и производится поиск совпадений.

"Была разработана базовая антология методов и приёмов, которые использует специалист при исследовании телеграм-канала, а затем этим приёмам обучили программу", — описал принцип работы один из разработчиков Игорь Бедеров.

Исследование: Российские мужчины пользуются нейросетями чаще женщин, а жители Сочи — чаще москвичей

Исследование: Российские мужчины пользуются нейросетями чаще женщин, а жители Сочи — чаще москвичей

Ранее Лайф рассказывал, почему "нейросеть" стала словом 2023 года. Всё дело в высокой популярности связанных с термином новых технологий.

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Freepik

Илья Пушкарев
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