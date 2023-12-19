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19 декабря, 00:22

Новое и бездушное: Филолог объяснила выбор "нейросети" словом года

Филолог Гончарова: "Нейросеть" стала словом года из-за моды на новые технологии

Слово "нейросеть" неспроста выбрано словом 2023 года, термин вошёл в моду благодаря широкому распространению новых технологий. Об этом заявила RT кандидат филологических наук Любовь Гончарова.

По словам эксперта, ситуация вокруг слова развивается в соответствии с волновым принципом нашей жизни. Сначала оно захватывает умы, которые стремятся идти в ногу со временем, а после — теряет популярность и поклонников.

"Я не вижу в этом ни плохого, ни хорошего. Это связано с вниманием к новым технологиям, которые сейчас используются", — подчеркнула Гончарова, добавив, что само слово "нейросеть" олицетворяет нечто бездушное.

Исследование: Российские мужчины пользуются нейросетями чаще женщин, а жители Сочи — чаще москвичей

Исследование: Российские мужчины пользуются нейросетями чаще женщин, а жители Сочи — чаще москвичей

Не в последнюю очередь благодаря нейросетям слово года выбирали эксперты Кембриджского словаря. Им стал глагол "галлюцинировать". Словарь определяет этот термин как производство нейросетями "ложной информации".

Обложка ©

Freepik / freepik

Илья Пушкарев
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