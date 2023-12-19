Новое и бездушное: Филолог объяснила выбор "нейросети" словом года

Слово "нейросеть" неспроста выбрано словом 2023 года, термин вошёл в моду благодаря широкому распространению новых технологий. Об этом заявила RT кандидат филологических наук Любовь Гончарова.

По словам эксперта, ситуация вокруг слова развивается в соответствии с волновым принципом нашей жизни. Сначала оно захватывает умы, которые стремятся идти в ногу со временем, а после — теряет популярность и поклонников.

"Я не вижу в этом ни плохого, ни хорошего. Это связано с вниманием к новым технологиям, которые сейчас используются", — подчеркнула Гончарова, добавив, что само слово "нейросеть" олицетворяет нечто бездушное.