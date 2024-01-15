Появилась нейросеть, которая умеет предсказывать время смерти с точностью 78%

Учёные из Дании создали нейросеть Life2vec, которая позволяет прогнозировать продолжительность жизни человека, в том числе предсказывать смерть с точностью до 78%. Об этом пишет журнал Nature Computational Science.

По словам создателей алгоритма, жизнь любого человека является неслучайной последовательностью событий, где прошлое всегда так или иначе влияет на то, что случится в будущем. Это понимание значительно упрощает процесс составления прогноза. Эксперты подчеркнули, что для обучения алгоритма были использованы сведения о более чем шести миллионах жителей Дании, включая их даты рождения, места жительства, профессии и другие показатели. Некоторую информацию учёные получили из государственных архивов, а ещё часть собрали самостоятельно. Для исследования также были задействованы добровольцы.

"Этот искусственный интеллект, подробно изучив детали жизни людей, пытается угадать, как долго они проживут. В то же время приложение показывает, как далеко мы продвинулись в области технологий и их влияния на наш взгляд на жизнь и здоровье", — объяснили разработчики.

Кроме того, нейросеть способна предсказывать финансовый доход человека на протяжении всей его жизни, состояние здоровья, а также вероятность смерти в определённый период времени.