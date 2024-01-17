Пасынки Солнца: В Солнечной системе могут скрываться планеты из других звёздных систем У учёных появились подозрения, что неизвестный мир (может быть, даже и не один) скрывается гораздо дальше гипотетической "Планеты 9" и всё-таки находится в пределах Солнечной системы. 16 января, 21:44 В Солнечной системе могут скрываться планеты из других звёздных систем. Обложка © Shutterstock

Удивительные соображения появились у астрономов после того, как выяснилось, что в космосе имеется довольно приличное количество "бесхозных" планет — не принадлежащих ни к одной звёздной системе, а свободно блуждающих в межзвёздном пространстве. К примеру, такая популяция "беспризорников" наблюдается в созвездии Ориона, а именно в скоплении Трапеция. Там их как минимум несколько штук. И учёные резонно предполагают, что пока видят лишь очень малую часть таких космических сирот.

Отсюда два вопроса. Первый — как они оказались сиротами? Скорее всего, по большей части были вытолкнуты из своих семейств в ходе каких-то перемещений других планет и их гравитационных воздействий. А второй вопрос — их дальнейшая судьба. В любом случае сиротами им быть до момента встречи с какой-нибудь другой космической семьёй: оказавшаяся в достаточной близости звезда захватит одинокий мир в зону своего притяжения и таким образом оставит при себе. А поскольку в любой галактике всё постоянно движется, перемещается относительно друг друга и меняется, напрашивается интересный вывод: в общем-то в любой звёздной системе некоторые планеты могут оказаться "не родными", не возникшими из одного и того же протопланетного облака, а "усыновлёнными".

Так вот, учёные на основе данных об уже обнаруженных "в свободном плавании" мирах подсчитали, сколько их может быть в действительности и каковы их шансы обрести новую семью. И оказалось, что шансы достаточно хорошие. Более того, по этим расчётам выходит, что в нашей Солнечной системе может и даже, получается, "должна" присутствовать чужеродная планета вроде, допустим, нашей Земли либо Венеры, то есть больше Марса. Либо 2–3 мира размером с Марс. Либо целых 5 пришлых "Меркуриев".

И искать их предлагается в так называемом облаке Оорта — совокупности всякой всячины, которая, как считается, окружает Солнечную систему. Внешняя часть гипотетического облака должна представлять собой сферу радиусом примерно в один световой год или в 50–100 тысяч расстояний между Солнцем и Землёй (астрономических единиц). Но есть ещё внутренняя часть этого облака, и она выглядит как "бублик", тор, расположенный гораздо ближе — в 2–20 тысячах астрономических единиц.

Облако Оорта. Фрагмент видео © Giphy / Johns Hopkins Applied Physics Lab

Поскольку откуда-то оттуда к нам постоянно являются кометы, то есть ощущение, что космические айсберги и составляют большую часть "населения" облака Оорта. Но в принципе ничто не мешает там находиться и каменистому меньшинству. Нашли же в тех краях, к примеру, Седну — планетку диаметром меньше тысячи километров. Она обретается на очень вытянутой орбите, на расстоянии от 76 до почти 900 астрономических единиц от Солнца. Для сравнения, Плутон от Солнца находится примерно в 30–50 астрономических единицах. Гипотетический "усыновлённый" мир, по очень приблизительным оценкам, может быть где-нибудь в 1400 раз дальше от Солнца, чем Земля. То есть довольно близко к внутреннему "бублику" облака Оорта. Стоит отметить, что знаменитую Планету Х, или Планету 9, ожидают обнаружить гораздо ближе — примерно в 400 астрономических единицах.

Многие спрашивают: если мы находим миры в других звёздных системах, почему же мы до сих пор не можем найти неизвестную планету "у себя дома", если она "у нас дома" есть? Так вот, тут есть один технический нюанс: далёкие планеты чаще всего замечают во время их прохождения по диску своей звезды. Это называется транзитным методом наблюдения. С планетой где-то на задворках своей собственной системы мы такой возможности не имеем. Она никак не может оказаться между Землёй и Солнцем.

Значит, всё, что остаётся, — сличать снимки и находить движущиеся объекты. В принципе если существует в Солнечной системе какой-то неизвестный "бедный родственник", то надежда его увидеть сейчас возрастает: нейросети моментально обрабатывают такие "вагоны" информации, какие люди вручную будут "перепахивать" долгие годы.

Авторы Адель Романенкова