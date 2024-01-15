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15 января, 19:36

В России хотят проиндексировать на 7,4% свыше 40 видов выплат

Минтруд: Более 40 видов выплат планируется проиндексировать на 7,4% с 1 февраля

С 1 февраля могут быть проиндексированы на 7,4% свыше сорока видов государственных выплат, сообщает пресс-служба Минтруда. Соответствующий проект правительственного постановления появился на сайте нормативно-правовых актов.

"Ежегодно с 1 февраля года устанавливается коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2024 году коэффициент индексации составит 1,074", — написано в сообщении.

Как пояснил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков, среди проиндексированных выплат будут маткапитал, единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и так далее. Предполагается, что мера затронет свыше 20 млн граждан РФ.

Кроме того, минимальный размер зарплаты с 1 января этого года увеличится на 18,5%, а прожиточный минимум — на 7,5%.

Правительство проиндексирует отдельные выплаты военным на 4,5%
Правительство проиндексирует отдельные выплаты военным на 4,5%

Ранее сообщалось, что с 1 февраля россиянам повысят социальные выплаты. Чтобы узнать, кого ждёт прибавка и сколько она составит, читайте материал Лайфа.

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Анатолий Симоненко
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