Регион

Уведомления отключены

26 декабря, 23:33

Правительство проиндексирует отдельные выплаты военным на 4,5%

Кабмин утвердил индексацию некоторых выплат военнослужащим на 4,5% с 2024 года

В России с 1 января следующего года на 4,5% будут проиндексированы отдельные выплаты военнослужащим. Соответствующий документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

В тексте постановления говорится, что необходимо осуществить индексацию с применением коэффициента 1,045 некоторых единовременных пособий и ежемесячной денежной компенсации. В частности, речь идёт о выплатах, указанных в Федеральном законе "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат".

Основанием для этого является уровень инфляции, установленный Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". Данный документ вступает в силу с 1 января 2024 года и также предусматривает индексацию страховых выплат военнослужащим, призванным на военные сборы, сотрудникам ОВД, учреждений и органов ФСИН, Росгвардии, а также органов принудительного исполнения.

С 1 января нестандартно повысят социальные выплаты: Кому сделают прибавку и в каком размере
С 1 января нестандартно повысят социальные выплаты: Кому сделают прибавку и в каком размере

Ранее в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что страховые пенсии неработающих пенсионеров с начала грядущего года будут проиндексированы на 7,5%. Он рассчитывает, что индексация окажется не ниже инфляции.

Обложка ©

VK / Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Правительство РФ
  • Политика России
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров