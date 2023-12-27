Правительство проиндексирует отдельные выплаты военным на 4,5%

В России с 1 января следующего года на 4,5% будут проиндексированы отдельные выплаты военнослужащим. Соответствующий документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, подписал глава Правительства РФ Михаил Мишустин.

В тексте постановления говорится, что необходимо осуществить индексацию с применением коэффициента 1,045 некоторых единовременных пособий и ежемесячной денежной компенсации. В частности, речь идёт о выплатах, указанных в Федеральном законе "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат".

Основанием для этого является уровень инфляции, установленный Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". Данный документ вступает в силу с 1 января 2024 года и также предусматривает индексацию страховых выплат военнослужащим, призванным на военные сборы, сотрудникам ОВД, учреждений и органов ФСИН, Росгвардии, а также органов принудительного исполнения.