В Кремле рассказали, что думают об идее переноса российской столицы в Иркутск

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неосуществимой идею переноса российской столицы из Москвы в Иркутск. Таким мнением он поделился с журналистами во вторник, 16 января.

Напомним, что идея, о которой идёт речь, принадлежит якутскому историку Афанасию Николаеву. Он опубликовал открытое письмо к президенту Владимиру Путину, в котором выразил мнение, что перенос столицы в Иркутск среди прочего обеспечит безопасность руководству страны и повлияет на скачок в социально-экономическом развитии России.