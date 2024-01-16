В Кремле рассказали, что думают об идее переноса российской столицы в Иркутск
Песков назвал неосуществимой идею переноса столицы из Москвы в Иркутск
Фото © vk.com / Город Иркутск
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неосуществимой идею переноса российской столицы из Москвы в Иркутск. Таким мнением он поделился с журналистами во вторник, 16 января.
"Не думаю, что эта инициатива реализуема", — признался представитель Кремля.
Напомним, что идея, о которой идёт речь, принадлежит якутскому историку Афанасию Николаеву. Он опубликовал открытое письмо к президенту Владимиру Путину, в котором выразил мнение, что перенос столицы в Иркутск среди прочего обеспечит безопасность руководству страны и повлияет на скачок в социально-экономическом развитии России.