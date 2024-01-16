Регион

Уведомления отключены

16 января, 09:26

В Кремле рассказали, что думают об идее переноса российской столицы в Иркутск

Песков назвал неосуществимой идею переноса столицы из Москвы в Иркутск

Фото © vk.com / Город Иркутск

Фото © vk.com / Город Иркутск

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неосуществимой идею переноса российской столицы из Москвы в Иркутск. Таким мнением он поделился с журналистами во вторник, 16 января.

"Не думаю, что эта инициатива реализуема", — признался представитель Кремля.

Названы регионы России с самым высоким качеством жизни
Названы регионы России с самым высоким качеством жизни

Напомним, что идея, о которой идёт речь, принадлежит якутскому историку Афанасию Николаеву. Он опубликовал открытое письмо к президенту Владимиру Путину, в котором выразил мнение, что перенос столицы в Иркутск среди прочего обеспечит безопасность руководству страны и повлияет на скачок в социально-экономическом развитии России.

Марина Калегина
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Региональные власти
  • Политика
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров