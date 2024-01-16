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Песков не стал комментировать вопрос о состоянии здоровья Набиуллиной

16 января, 09:32
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Эльвира Набиуллина. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Эльвира Набиуллина. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неуместным вопрос журналистов о состоянии здоровья главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и оставил его без ответа.

"Это абсолютно личная информация. Состояние здоровья мы не имеем ни возможности, ни желания комментировать. Мы в любом случае желаем здоровья, сил и продолжения целеустремлённости Эльвире Сахипзадовне", отметил представитель Кремля.

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Журналисты задали Пескову вопрос о здоровье Набиуллиной, поскольку ранее в телеграм-канале "ВЧК-ОГПУ" появились сообщения о том, что главе регулятора якобы сделали операцию. Однако ЦБ эту информацию не комментировал.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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