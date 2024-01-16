Песков не стал комментировать вопрос о состоянии здоровья Набиуллиной
Эльвира Набиуллина. Обложка © ТАСС / Дмитрий Феоктистов
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неуместным вопрос журналистов о состоянии здоровья главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной и оставил его без ответа.
"Это абсолютно личная информация. Состояние здоровья мы не имеем ни возможности, ни желания комментировать. Мы в любом случае желаем здоровья, сил и продолжения целеустремлённости Эльвире Сахипзадовне", — отметил представитель Кремля.
Журналисты задали Пескову вопрос о здоровье Набиуллиной, поскольку ранее в телеграм-канале "ВЧК-ОГПУ" появились сообщения о том, что главе регулятора якобы сделали операцию. Однако ЦБ эту информацию не комментировал.