Риелтор подсказала, стоит ли покупать недвижимость в этом году
Риелтор Панова: Если жильё нужно сейчас, то откладывать покупку не стоит
Зачастую россияне откладывают покупку жилья, дожидаясь лучших времён, однако если недвижимость нужна именно сейчас, то откладывать её приобретение не стоит. Такой совет дала в беседе с РИА "ФедералПресс" член комитета Российской гильдии риелторов Оксана Панова.
По её словам, если человеку немедленно нужно жильё, он подумает об ипотеке уже сейчас. А если он чувствует, что может подождать, то он так и поступит.
Эксперт также объяснила разницу между первичным и вторичным рынком. Первичный — это когда на недвижимость ещё не оформлено право собственности, а вторичный — когда какие-либо сделки уже происходили. Другими словами, вторичка — это не обязательно старая квартира, может быть, и новая, но прошедшая через ряд сделок.
"Проблема в том, что никто не может чётко прогнозировать рост или спад цен на вторичном рынке. То, что рост будет на первичном рынке, это очевидно, исходя из последнего постановления (правительства о повышении первоначального взноса по льготной ипотеке до 30 %. — Прим. Лайфа). Теперь застройщики сами будут субсидировать ставку по ипотеке. И, соответственно, они вошьют свои потери в ценник. Что касается индивидуального жилищного строительства, тут будет всё ровненько: кто захочет построиться, тот будет строиться", — сообщила Панова.
По её словам, не нужно ожидать резкого спада цен на жильё. В первую очередь нужно исходить из собственных возможностей и планов.
А вот где одного желания купить квартиру может быть мало, так это за границей. Например, недавно финские власти высказались о необходимости запретить россиянам участвовать в сделках с недвижимостью.
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