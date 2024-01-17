Риелтор подсказала, стоит ли покупать недвижимость в этом году

Зачастую россияне откладывают покупку жилья, дожидаясь лучших времён, однако если недвижимость нужна именно сейчас, то откладывать её приобретение не стоит. Такой совет дала в беседе с РИА "ФедералПресс" член комитета Российской гильдии риелторов Оксана Панова.

По её словам, если человеку немедленно нужно жильё, он подумает об ипотеке уже сейчас. А если он чувствует, что может подождать, то он так и поступит.

Эксперт также объяснила разницу между первичным и вторичным рынком. Первичный — это когда на недвижимость ещё не оформлено право собственности, а вторичный — когда какие-либо сделки уже происходили. Другими словами, вторичка — это не обязательно старая квартира, может быть, и новая, но прошедшая через ряд сделок.

"Проблема в том, что никто не может чётко прогнозировать рост или спад цен на вторичном рынке. То, что рост будет на первичном рынке, это очевидно, исходя из последнего постановления (правительства о повышении первоначального взноса по льготной ипотеке до 30 %. — Прим. Лайфа). Теперь застройщики сами будут субсидировать ставку по ипотеке. И, соответственно, они вошьют свои потери в ценник. Что касается индивидуального жилищного строительства, тут будет всё ровненько: кто захочет построиться, тот будет строиться", — сообщила Панова.

По её словам, не нужно ожидать резкого спада цен на жильё. В первую очередь нужно исходить из собственных возможностей и планов.