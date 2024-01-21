Что творится с Индией: Учёные встревожены поведением тектонической плиты Геологи абсолютно уверены, что исторически сложившееся давление Индии на Евразию не проходит без последствий. Теперь у них появилось совершенно неожиданное предположение о том, в чём эти последствия могут заключаться. 20 января, 21:44 Восточно-Африканский тектонический разлом. Обложка © Shutterstock

Вообще у полуострова Индостан (нынешнего полуострова, который таковым был далеко не всегда) очень впечатляющая геологическая история. Дело в том, что за долгие миллиарды лет во всех смыслах динамичной эволюции Земли Индия совершила великое путешествие из одной части планеты в другую. На самом деле, конечно, все континенты претерпели поразительные видоизменения, планета стала практически неузнаваема.

Скажем, примерно миллиард лет назад Африка, оба Американских континента и Антарктика друг к другу непосредственно примыкали. А самое в данном случае удивительное, что Индия (то есть Индостанская плита) тогда находилась в самом низу, в Южном полушарии, возле Антарктиды. По мнению геологов, даже и 80 миллионов лет назад она всё ещё там оставалась.

Индостанская литосферная плита 80 миллионов лет назад. Фото © Wikipedia

Но по мере того, как на поверхности под действием внутренних процессов в Земле всё двигалось и изменялось, континенты расходились, Индийская плита стремительно стала подниматься кверху.

И в конце концов она достигла Евразии и натурально в неё ударилась. Так вот, на месте этого самого удара и поднялись Гималаи вкупе с Тибетским нагорьем. Это результат эпичного столкновения двух литосферных плит.

Когда учёные восстановили эту хронологию прошлого Индостана, они задумались и о его будущем, им стало интересно, какова при таком раскладе должна быть дальнейшая геологическая судьба полуострова. Полагают, что Индийская плита как бы заходит под Евразийскую, это называется субдукцией. В целом есть две версии происходящего. Первая: что Индия "заехала" под Евразию и горы — это приподнявшаяся от этого кверху Евразия. Другая гласит, что горы — это Индия, которая в месте удара "помялась". Есть мнение, что она всячески противится погружению в вязкую и раскалённую земную мантию.

Так вот, недавно исследователи собрали сейсмические данные, то есть "посмотрели", как под Гималаями и Тибетом проходят ударные волны землетрясений. Дело в том, что по тому, как они проходят, можно понять, насколько плотное, твёрдое то вещество, через которое они проходят. Полученную картину учёные сопоставили с тем фактом, что под влиянием какого-то внутреннего давления в этом регионе на поверхность поднимаются характерные газы. И вывод получился очень интересный: по всей видимости, Индийская плита от давления на Евразийскую постепенно разделяется надвое.

Только для понимания нужно подчеркнуть, что она разделяется не так, как разламывается Африка. Известно, что через Кению, Эфиопию, Танзанию и Мозамбик проходит Восточно-Африканский тектонический разлом. По прогнозам, через несколько миллионов лет восток Африки полностью отделится.





С Индией происходит совсем другое: поверхность полуострова на части не раскалывается, разделение идёт под землёй в горизонтальной плоскости — плита расслаивается. Нижний слой тонет в мантии, а верхний проходит под горами, под Евразийской плитой.

Предполагаемое расслоение Индостанской литосферной плиты. Фото © science.org

Интересно, что будет дальше не только с Индией, но и вообще со всей земной сушей. Геологи считают, что Индия при Евразии так и останется, но при этом Африка и Австралия через несколько десятков миллионов лет тоже подойдут к ней вплотную. Потом (через 100–200 миллионов лет) к ним примкнут Антарктика и обе Америки. И опять получится суперконтинент.

Авторы Адель Романенкова