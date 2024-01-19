Путин на Крещение традиционно окунулся в прорубь
Владимир Путин во время крещенских купаний на озере Селигер в 2018 году. Фото © kremlin.ru
Президент России Владимир Путин утром 19 января традиционно принял участие в крещенских купаниях. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да, традиционно сегодня утром он это сделал по случаю Крещения", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Напомним, что президент России традиционно отмечает Крещение купанием в проруби, исключение он сделал только в 2022 году — в разгар пандемии. Как позже пояснил Дмитрий Песков, представители Церкви призвали подумать перед тем, как принимать участие в купаниях на фоне пандемии. И Владимир Путин прислушался к этим рекомендациям.