Путин на Крещение традиционно окунулся в прорубь

"Да, традиционно сегодня утром он это сделал по случаю Крещения", — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, что президент России традиционно отмечает Крещение купанием в проруби, исключение он сделал только в 2022 году — в разгар пандемии. Как позже пояснил Дмитрий Песков, представители Церкви призвали подумать перед тем, как принимать участие в купаниях на фоне пандемии. И Владимир Путин прислушался к этим рекомендациям.