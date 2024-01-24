Пробел в науке: Учёные наблюдают в космосе объект неустановленной природы Он не подходит под характеристики какого-либо небесного тела, до сих пор известного и понятного астрофизикам. 23 января, 21:44 Обложка © Shutterstock

Загадочное нечто обнаружили в южном созвездии Голубя в 40 тысячах световых лет от нас, то есть в нашей галактике Млечный Путь. Напомним, она простирается в радиусе 50 тысяч световых лет вокруг своего центра. Мы от галактического центра находимся примерно в 26 тысячах световых лет.

В созвездии Голубя находится плотное шаровое звёздное скопление NGC 1851. Как установили астрономы, это, можно сказать, сплочённый коллектив ветеранов: абсолютное большинство его "населения" — это бывшие ядра перегоревших звёзд, которые лишились своих оболочек и сколлапсировали, сжались до невероятно маленьких размеров (они стали меньше планет). А почему они так сжались: просто под действием собственной гравитации, которую при жизни звезды сдерживали только термоядерные реакции, а теперь, соответственно, не сдерживает уже ничто.

В зависимости от своей массы они превращаются в объекты трёх разновидностей. Если масса звёздного ядра составляет какие-нибудь пол-Солнца, то есть сравнительно невелика, то оно сожмётся в так называемого белого карлика, который по размерам может быть, скажем, с Луну или даже меньше. Именно так будет через несколько миллиардов лет с солнечным ядром. Если ядро звезды весит больше всего нашего Солнца, то такое ядро схлопнется уже до размеров какого-нибудь большого города. Оно сожмётся так, что в нём от такого давления разрушатся атомы, и в этом диаметре Москвы будет заключаться плотнейший сгусток практически одних нейтронов. Поэтому такое бывшее ядро называется нейтронной звездой. И наконец, третий вариант: когда масса ядра ещё гораздо больше, оно схлопывается в чёрную дыру. Кстати, чёрные дыры звёздных масс могут быть и ещё меньше нейтронных звёзд.

Так вот, в этом шаровом скоплении "покойников" часто встречаются двойные или даже тройные системы в силу вышеупомянутой плотной упакованности. И одна такая пара в NGC 1851 привлекла к себе огромное внимание. По типу испускаемого излучения понятно, что это именно "перегоревшие" звёздные ядра. Один из двух напарников — совершенно точно нейтронная звезда. Об этом говорят две вещи: во-первых, от неё по мере её интенсивного вращения исходят ритмичные радиосигналы, за что нейтронные звёзды и получили второе название — пульсары. А во-вторых, масса: 1,4 Солнца. Это хорошо укладывается в имеющиеся сегодня представления о нейтронных звёздах. По подсчётам учёных, их минимальная масса должна составлять 1,17 Солнца, а максимальная — 2,2 Солнца.

Чёрная дыра, поглощающая галактики. Фото © Shutterstock

А вот второй объект ставит в тупик. Дело вот в чём: у него масса, по оценкам, находится в промежутке между 2,09 и 2,71 Солнца. То есть, грубо говоря, на два с половиной Солнца он потянет. Для нейтронной звезды это слишком много. А для чёрной дыры — слишком мало. В основном принято считать, что масса чёрных дыр начинается приблизительно от пяти Солнц. Правда, не так давно нашли, к примеру, такую, которая весит 3,3 Солнца. Но даже это астрономов сильно удивляет. А уж представить себе чёрную дыру массой 2,5 Солнца учёные совершенно не могут.

В астрофизике вообще давно уже наметился этот загадочный пробел между максимально возможной массой нейтронной звезды и самым необходимым минимумом для чёрной дыры. От двух с небольшим Солнц до трёх-пяти Солнц. Какие объекты должны существовать в этом промежутке, ещё предстоит выяснить. Стоит отметить, что астрономы уже много десятилетий прорабатывают концепцию так называемых кварковых звёзд. Они должны как раз представлять собой некую следующую ступень после нейтронной звезды: когда масса её и давление внутри неё так велики, что даже нейтроны этого не выдерживают и распадаются на квантовые частицы, из которых состоят, — кварки. Не исключается, например, что в самом центре особо массивных нейтронных звёзд материя пребывает уже в состоянии кварков.

Авторы Адель Романенкова