В Госдуме поспорили с Ярмольником, заявившим о нехватке талантливых людей в России

В России хватает талантливых людей, заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, комментируя соответствующее высказывание Леонида Ярмольника. По словам парламентария, уехавших после начала спецоперации артистов таковыми назвать нельзя.

"С точкой зрения, что у нас не хватает талантливых людей, здесь я точно не соглашусь. Особенно учитывая, что большая часть уехавших людей точно не может претендовать на это качество. На мой взгляд, они не нужны нашей стране", — сказал депутат в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, парламентарий не согласился с мнением Ярмольника о том, что знаменитости принимали решения об отъезде в том числе на эмоциях. По его мнению, подобное основывается на их убеждениях.

"Если у человека первое действие — уехать и фактически предать Родину, значит, это что у трезвого на уме, то у эмоционального на языке", — заключил Шолохов.

В одном из последних интервью Леонид Ярмольник высказал предположение, что уехавшие из России после начала спецоперации артисты вернутся, а соответствующие решения они принимали на эмоциях. По его мнению, нашей стране "очень не хватает" талантливых людей.