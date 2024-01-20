Три офицера КСИР убиты при авианалёте ВВС Израиля на Дамаск

Три члена Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) погибли в результате атаки ВВС Израиля по сирийской столице Дамаск. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, офицеры занимали командные посты в силах специального назначения "Аль-Кудс" (КСИР).

Израиль атаковал жилой дом в Дамаске. Видео © X / vanessa beeley

Четырёхэтажное здание использовалось советниками Ирана, которые поддерживали Правительство Сирии. Дом был полностью разрушен в результате удара со стороны еврейского государства. Один из убитых возглавлял разведывательную службу КСИР в Сирии.

Вместе с этим сирийская газета Al Watan со ссылкой на директора больницы Аль-Мувасат в Дамаске Имама Аль-Амина сообщила, что в результате атаки пострадало три человека, включая женщину. Все люди госпитализированы.