Инженерные войска России — отмечаем праздник День инженерных войск России — праздник, посвящённый работникам и военнослужащим инженерных войск России. Когда отмечают этот день, какова история и как пойти служить в данный род войск — читайте подробнее на Life.ru. 20 января, 21:01 Инженерные войска — специальные войска армии Российского государства. Они предназначены для инженерного обеспечения: оборудования территории военных действий, инженерной разведки и сопровождения войск в наступлении. Фото © Пресс-служба Минобороны РФ

День инженерных войск — праздник, посвящённый всем сотрудникам этих вооружённых сил. Данные подразделения заслуживают особого почтения, поскольку именно благодаря им армия обеспечена значительным техническим оборудованием, способным обеспечить не только выживаемость во время боевых действий, но и улучшить условия пребывания в полевых условиях.

Давайте же разберёмся, когда в России отмечают этот праздник, какова его история и как стать военнослужащим инженерных войск.

Ролик ко Дню инженерных войск. Видео © YouTube / Минобороны России

Когда отмечают День инженерных войск

Подобно другим видам вооружённых сил, этот праздник имеет определённую дату. В 2024 году, как и в предыдущем, День инженерных войск отмечается в России 21 января.

История праздника

Инженерные войска — одна из старейших частей Российской армии и вообще в мире. Их появление датируется древними временами, историки не могут точно сказать, когда они возникли. В летописях X века упоминаются умельцы-строители, специализировавшиеся на обороне городов. Их укрепления помогали защищать поселения от вражеских налётов.

В России День инженерных войск связан с открытием школы Пушкарского приказа 21 января 1701 года по приказу Петра Великого. Эта школа стала первым учебным заведением по инженерному образованию в стране. Открытие школы привело к формированию инженерно-технического образования и подготовке кадров для армии. Историческая веха, лежащая в основе праздника, была закреплена указом президента только в 1996 году.

Кто относится к инженерным войскам

Инженерные войска включают в себя различные соединения, части и подразделения, такие как разведывательные, сапёрные, штурмовые, дорожные, понтонные, десантные, маскировочные, технические и другие, которые имеют различные цели и задачи.

21 января 2024 года инженерные войска России отмечают 324-ю годовщину со дня своего образования. Фото © Пресс-служба Минобороны РФ

Как пойти служить в инженерные войска

Если вы молоды и ещё не служили в армии, вы можете попроситься в инженерные войска в военкомате. Если вы хотите стать офицером, вы можете поступить в Общевойсковую академию ВС РФ в Москве или Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (удобнее для жителей Урала и Сибири). Для прохождения военной службы по контракту в инженерных войсках вам следует обратиться в мобилизационный пункт. Также есть возможность попасть в Международный противоминный центр, где можно отправляться на операции по гуманитарному разминированию в различные страны.

Как отмечают День инженерных войск

В российских вооружённых силах существует не менее 15 различных групп инженерно-технических специалистов, которые занимаются минированием территории, обезвреживанием бомб, очисткой воды, строительством оборонительных сооружений и другими задачами. В обычные дни они участвуют в праздничных мероприятиях, на которых их командование высказывает слова благодарности, награждает лучших военных и повышает их в званиях. Иногда в их честь устраивают концерты. Их работу на поле боя освещают и СМИ, которые подчёркивают их важную роль в боевых операциях.

Авторы Андрей Ананьев