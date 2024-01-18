Военный эксперт увязал место России в рейтинге самых сильных армий с победой в СВО

После победы в специальной военной операции Армия России должна подняться со второй строчки в топе самых сильных армий мира на первую. Таким мнением поделился военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя рейтинг, составленный экспертами Global Firepower. На первое место они поместили армию США, и то — только из-за меньшего, чем у главного конкурента, финансирования военно-промышленного комплекса (ВПК).

"США традиционно занимают первое место, отчасти потому, что все рейтинговые компании существуют на их деньги. Вместе с тем мы действительно немного отстаём по финансированию. Но, если мы победим на Украине, возможно, займём первое место. В любом случае я бы не слишком серьёзно относился к рейтингам, потому что они очень политизированы", — комментирует собеседник "Ленты.ру".