Регион

Уведомления отключены

17 января, 13:02

ВС РФ вышли на лидирующие позиции в рейтинге сильнейших армий мира

GFP: Российская армия стала второй в рейтинге самых сильнейших в мире

Российская армия заняла второе место в рейтинге самых сильнейших по версии Global Firepower Index 2024. На первом месте расположились США.

"Россия занимает второе место из 145 стран, рассматриваемых в ежегодном обзоре", — отмечается в публикации.

Рейтинг был составлен с помощью индекса PwrIndx, который оценивает количество воинских частей и финансовое положение, а также логистические возможности и географию страны. Так, у ВС США насчитали 0,0699 боевой мощи. Рейтинг Российской армии составил 0,0702. Также в тройку лидеров вошёл Китай (0,0706), а на четвёртом и пятом местах расположились Индия и Южная Корея.

Германия готовится к войне с Россией после поражения ВСУ, пишут СМИ
Германия готовится к войне с Россией после поражения ВСУ, пишут СМИ

Между тем в США уже не раз признавали успехи Российской армии на фронте в ходе боевых столкновений с ВСУ. Например, журналисты The New York Times писали, что ВС РФ взяли инициативу на большей части поля сражения на Украине и смогли взять под контроль новые территории. Также и в ЦРУ сделали неожиданное заявление о наших военных.

Обложка ©

LIFE

Николь Вербер
  • Новости
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров