ВС РФ вышли на лидирующие позиции в рейтинге сильнейших армий мира
GFP: Российская армия стала второй в рейтинге самых сильнейших в мире
Российская армия заняла второе место в рейтинге самых сильнейших по версии Global Firepower Index 2024. На первом месте расположились США.
"Россия занимает второе место из 145 стран, рассматриваемых в ежегодном обзоре", — отмечается в публикации.
Рейтинг был составлен с помощью индекса PwrIndx, который оценивает количество воинских частей и финансовое положение, а также логистические возможности и географию страны. Так, у ВС США насчитали 0,0699 боевой мощи. Рейтинг Российской армии составил 0,0702. Также в тройку лидеров вошёл Китай (0,0706), а на четвёртом и пятом местах расположились Индия и Южная Корея.
Между тем в США уже не раз признавали успехи Российской армии на фронте в ходе боевых столкновений с ВСУ. Например, журналисты The New York Times писали, что ВС РФ взяли инициативу на большей части поля сражения на Украине и смогли взять под контроль новые территории. Также и в ЦРУ сделали неожиданное заявление о наших военных.
LIFE