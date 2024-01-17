ВС РФ вышли на лидирующие позиции в рейтинге сильнейших армий мира

Рейтинг был составлен с помощью индекса PwrIndx, который оценивает количество воинских частей и финансовое положение, а также логистические возможности и географию страны. Так, у ВС США насчитали 0,0699 боевой мощи. Рейтинг Российской армии составил 0,0702. Также в тройку лидеров вошёл Китай (0,0706), а на четвёртом и пятом местах расположились Индия и Южная Корея.