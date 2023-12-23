В США признали успехи Российской армии на Украине

Российская армия взяла инициативу на большей части поля сражения на Украине, передаёт The New York Times. В материале указано, что таким образом Россия смогла взять под контроль новые территории.

"Недавние наступления России под Авдеевкой, а также вокруг других городов, таких как Купянск, Бахмут и Марьинка, также являются ещё одним свидетельством того, что Россия твёрдо перехватила инициативу на большей части поля боя", — написано в статье.