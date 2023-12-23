ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 декабря 2023, 22:40
12279

В США признали успехи Российской армии на Украине

NYT: Россия взяла в свои руки инициативу на большей части поля боя на Украине

Российская армия взяла инициативу на большей части поля сражения на Украине, передаёт The New York Times. В материале указано, что таким образом Россия смогла взять под контроль новые территории.

"Недавние наступления России под Авдеевкой, а также вокруг других городов, таких как Купянск, Бахмут и Марьинка, также являются ещё одним свидетельством того, что Россия твёрдо перехватила инициативу на большей части поля боя", — написано в статье.

В Генштабе раскрыли основную цель российских войск в зоне СВО в 2023 году
В Генштабе раскрыли основную цель российских войск в зоне СВО в 2023 году

Превосходство Российской армии над ВСУ признают и в Киеве. Недавно советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что киевский режим не способен самостоятельно нарастить военное производство для паритета с Россией. Также он признал, что ВС РФ доминируют по линии фронта в воздухе, из-за чего Киев может столкнуться с проблемами.

BannerImage

VK / Минобороны РФ

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar