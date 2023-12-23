В США признали успехи Российской армии на Украине
NYT: Россия взяла в свои руки инициативу на большей части поля боя на Украине
Российская армия взяла инициативу на большей части поля сражения на Украине, передаёт The New York Times. В материале указано, что таким образом Россия смогла взять под контроль новые территории.
"Недавние наступления России под Авдеевкой, а также вокруг других городов, таких как Купянск, Бахмут и Марьинка, также являются ещё одним свидетельством того, что Россия твёрдо перехватила инициативу на большей части поля боя", — написано в статье.
Превосходство Российской армии над ВСУ признают и в Киеве. Недавно советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что киевский режим не способен самостоятельно нарастить военное производство для паритета с Россией. Также он признал, что ВС РФ доминируют по линии фронта в воздухе, из-за чего Киев может столкнуться с проблемами.
VK / Минобороны РФ