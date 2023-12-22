"Тотальное доминирование": На Украине испугались проблем из-за успехов России в воздухе

ВС РФ доминируют по линии фронта в воздухе, из-за чего Киев может столкнуться с проблемами. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

"У России [присутствует] тотальное доминирование по линии фронта в воздухе. Если мы это убираем, будем смотреть на совсем другие диспозиции. Если Россия продолжит доминировать в воздухе, то у нас будут проблемы", — отметил он в эфире украинского "24-го канала".