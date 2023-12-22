"Тотальное доминирование": На Украине испугались проблем из-за успехов России в воздухе
Подоляк: Если РФ продолжит доминировать в воздухе, у Киева возникнут проблемы
ВС РФ доминируют по линии фронта в воздухе, из-за чего Киев может столкнуться с проблемами. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
"У России [присутствует] тотальное доминирование по линии фронта в воздухе. Если мы это убираем, будем смотреть на совсем другие диспозиции. Если Россия продолжит доминировать в воздухе, то у нас будут проблемы", — отметил он в эфире украинского "24-го канала".
Ранее украинские пилоты Ми-8 в разговоре с журналистками французской газеты Le Monde заявили о сильной уязвимости вертолётов для российских сил. Американское издание The Wall Street Journal отмечало, что западные страны не могут конкурировать с РФ в вопросе производства вооружений, а та помощь, которую отправляют Незалежной, не имеет стратегического значения в боевых действиях.
Ранее Подоляк уже говорил, что Киеву не достичь военного паритета с РФ. По его словам, Украина готова дойти до конца, однако с небольшой оговоркой. Также Лайф рассказывал, что в Пентагоне подняли на смех главкома ВСУ Валерия Залужного за просьбу предоставить американские истребители F-16.
ТАСС / Петр Ковалёв