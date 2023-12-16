Аргентина хочет отдать Украине два неисправных вертолёта в счёт будущих F-16 от США
Noticias Urbanas: Аргентина планирует передать Украине два неисправных вертолёта
Новое Правительство Аргентины планирует передать киевскому режиму закупленные более десяти лет назад у России два транспортных вертолёта Ми-171Е, передаёт интернет-портал Noticias Urbanas.
Журналисты сообщают, что эти винтокрылые машины были закуплены Буэнос-Айресом у РФ ещё в 2011 году для обслуживания полярных станций, расположенных в Антарктиде. По данным портала, их передача обсуждалась во время визита Владимира Зеленского на инаугурацию нового аргентинского президента Хавьера Милея 10 декабря.
"Два аппарата, принадлежащие III эскадрилье VII вертолётной группы VII авиационной бригады в Морено, Буэнос-Айрес, выведены из строя", — говорится в материале.
В то же время подчёркивается, что оба этих летательных аппарата неисправны. Предполагается, что южноамериканское государство обсуждает с властями Соединённых Штатов возможность учёта этих машин в качестве первого платежа за приобретение истребителей F-16.
Недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в развитии отношений с Аргентиной на базе общих интересов. Говоря о словах президента Аргентины Хавьера Милея о поддержке Украины, Песков обратил внимание на то, что "противоречивые заявления" звучали от него ещё до выборов, а теперь высказывания "корректируются".
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