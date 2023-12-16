Аргентина хочет отдать Украине два неисправных вертолёта в счёт будущих F-16 от США

Новое Правительство Аргентины планирует передать киевскому режиму закупленные более десяти лет назад у России два транспортных вертолёта Ми-171Е, передаёт интернет-портал Noticias Urbanas.

Журналисты сообщают, что эти винтокрылые машины были закуплены Буэнос-Айресом у РФ ещё в 2011 году для обслуживания полярных станций, расположенных в Антарктиде. По данным портала, их передача обсуждалась во время визита Владимира Зеленского на инаугурацию нового аргентинского президента Хавьера Милея 10 декабря.

"Два аппарата, принадлежащие III эскадрилье VII вертолётной группы VII авиационной бригады в Морено, Буэнос-Айрес, выведены из строя", — говорится в материале.

В то же время подчёркивается, что оба этих летательных аппарата неисправны. Предполагается, что южноамериканское государство обсуждает с властями Соединённых Штатов возможность учёта этих машин в качестве первого платежа за приобретение истребителей F-16.