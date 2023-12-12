Песков: Россия заинтересована в развитии отношений с Аргентиной
Россия заинтересована в развитии отношений с Аргентиной на базе общих интересов. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы намерены концентрироваться на наших общих интересах с Аргентиной, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы развивать наши двусторонние отношения", — сказал представитель Кремля.
Говоря о словах президента Аргентины Хавьера Милея о поддержке Украины, Песков обратил внимание, что "противоречивые заявления" звучали от него ещё до выборов, а теперь высказывания "корректируются". При этом пресс-секретарь президента РФ уточнил, что Москва не видит ничего плохого в том, чтобы Буэнос-Айрес развивал отношения с другими государствами.
"Мы допускаем, что Аргентина может развивать свои отношения с другими, третьими странами, это суверенная страна, это её суверенное право — до тех пор, пока это непосредственно не вредит нашим интересам", — подчеркнул Песков.
Как уже рассказывал Лайф, в конце ноября новоизбранный президент Аргентины сделал Зеленскому предложение о том, чтобы провести в стране конференцию по Незалежной. А сегодня стало известно, что государство в следующем году организует саммит по Украине с лидерами Латинской Америки.
LIFE / Павел Баранов