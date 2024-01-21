Удары не позволят: В Китае объяснили, что мешает Киеву создать ВПК и накопить оружие
Asia Times: Удары ВС РФ не позволяют Украине создать ВПК и накопить оружие
Ракетные удары Вооружённых сил РФ не позволяют киевскому режиму наладить производство оружия на своей территории, говорится в статье Asia Times.
Журналисты подчёркивают, что тяжёлое положение властей Украины усугубляет отсутствие полного перевода собственной экономики на военные рельсы. В материале утверждается, что Киев частично из-за этого испытывает сложности с производством вооружений для своих войск. Помимо этого, в статье отметили, что даже если киевские начальники смогут изменить эту ситуацию, то даже в этом случае будет присутствовать такой фактор, как отсутствие у Незалежной стратегической глубины.
"Российские дроны и ракеты способны поражать военные производственные объекты в любой точке Украины", — сообщают зарубежные аналитики.
В то же время Киев не может противостоять таким российским атакам. Журналисты сделали подобные выводы из того, что Вооружённые силы Украины испытывают острую нехватку систем противовоздушной обороны.
Ранее Лайф писал, что российские военные уничтожили склад боеприпасов 113-й бригады теробороны ВСУ в Харьковской области. В ведомстве рассказали, что объект находился в районе города Волчанска.
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