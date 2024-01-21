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21 января, 00:07

Удары не позволят: В Китае объяснили, что мешает Киеву создать ВПК и накопить оружие

Asia Times: Удары ВС РФ не позволяют Украине создать ВПК и накопить оружие

Ракетные удары Вооружённых сил РФ не позволяют киевскому режиму наладить производство оружия на своей территории, говорится в статье Asia Times.

Журналисты подчёркивают, что тяжёлое положение властей Украины усугубляет отсутствие полного перевода собственной экономики на военные рельсы. В материале утверждается, что Киев частично из-за этого испытывает сложности с производством вооружений для своих войск. Помимо этого, в статье отметили, что даже если киевские начальники смогут изменить эту ситуацию, то даже в этом случае будет присутствовать такой фактор, как отсутствие у Незалежной стратегической глубины.

"Российские дроны и ракеты способны поражать военные производственные объекты в любой точке Украины", — сообщают зарубежные аналитики.

В то же время Киев не может противостоять таким российским атакам. Журналисты сделали подобные выводы из того, что Вооружённые силы Украины испытывают острую нехватку систем противовоздушной обороны.

ВСУ лишились склада ракетно-артиллерийского вооружения под Кураховом в ДНР
ВСУ лишились склада ракетно-артиллерийского вооружения под Кураховом в ДНР

Ранее Лайф писал, что российские военные уничтожили склад боеприпасов 113-й бригады теробороны ВСУ в Харьковской области. В ведомстве рассказали, что объект находился в районе города Волчанска.

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Unsplash

Алексей Соловьёв
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