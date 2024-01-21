Журналисты подчёркивают, что тяжёлое положение властей Украины усугубляет отсутствие полного перевода собственной экономики на военные рельсы. В материале утверждается, что Киев частично из-за этого испытывает сложности с производством вооружений для своих войск. Помимо этого, в статье отметили, что даже если киевские начальники смогут изменить эту ситуацию, то даже в этом случае будет присутствовать такой фактор, как отсутствие у Незалежной стратегической глубины.