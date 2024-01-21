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21 января, 14:36

Две трети чехов выступили против перехода на евро

Опрос: 68% граждан Чехии заявили, что введение в стране евро не принесёт успеха

Более чем две трети чехов (68%) заявили, что введение в стране евро не принесёт удачи. Об этом говорится в результатах опроса, проведённого Median.

"Свыше двух третей участников исследования считают, что принятие страной евро в качестве платёжной валюты не принесёт успеха, лишь 21% уверен в обратном", — отмечает Чешское радио.

Один из авторов опроса — Иван Цукер — подчеркнул, что отрицательное отношение чехов к евро объясняется возможным подорожанием товаров и услуг. Пока официальная валюта в стране — чешская крона.

Обсуждение о введении в Чехии евро началось после новогоднего обращения президента. Петр Павел подчеркнул, что пора переходить на эту валюту, выполняя обязательство, которое страна взяла, вступив в 2004 году в ЕС. К слову, евро сейчас распространено в 20 из 27 стран Евросоюза. 60% респондентов Median указали, что решение об этом граждане должны принять сами на референдуме.

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Как сообщал Лайф, Хорватия стала двадцатым членом еврозоны — союза, объединяющего страны ЕС, официальной валютой которых является евро. В этом государстве до нововведения граждане пользовались хорватской куной.

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Freepik / wirestock

Никита Осипов
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