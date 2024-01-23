Дерзкий малолетка: Почему оказался на свободе рэпер Меладзе, оскорблявший славян и женщин Задержанный несовершеннолетний рэпер Baby Melo (Георгий Меладзе) уже отпущен на свободу. Никаких последствий для него русофобские тексты и осуждение СВО не имели. Возможно, вмешались влиятельные родители. Что о них известно? 22 января, 21:41 Рэпер Baby Melo (Георгий Меладзе). Коллаж © LIFE. Фото © VK / Baby Melo, © Shutterstock

Кто такой Baby Melo

— Я и мои пацаны — зло. Мы пришли сюда сменить *** русскую музыку на настоящий пацанский движ, — такие строки начитывает популярный среди молодёжи гангста-рэпер Baby Melo, в миру 15-летний Георгий Меладзе. Названия его песен более чем говорящие, например Gavno и Fuk U Thou?

— Я тебя зарежу, ***, *** всю твою монету. Ты же знаешь, что я вор, с грузинских гор! — завывает он на своих концертах, а ходят туда в основном его сверстники. По неоднократным сообщениям СМИ, на концертах Baby Melo случались драки, передоз и поножовщина.





Baby Melo поёт о наркотиках и насилии. В некоторых клипах он откровенно нарушает закон, например, будучи несовершеннолетним и без прав, лихачит на дорогой иномарке. Георгий Меладзе выступает не в одиночку. Он является участником рэп-объединения Hood2Hood, 3CG и #XZOL. Их совместное русофобское творчество может шокировать даже больше.

— Наташа, Марина, Кристина, Алина, иди на, сюда на, *** на, мой *** на. *** таджика с Люблино! Твой рэп — это писанина, реальная *** славянина. Моя крыша серьёзна, не *** на моё bando! — в одной песне рэперы умудряются оскорбить уроженцев Таджикистана, русских женщин и российских рэперов.

В своём телеграм-канале они открыто проклинают СВО и власти России.





Как задержали Baby Melo и как он освободился

Широкая общественность узнала про Baby Melo в минувшие выходные, когда его концерт в петербургском клубе "Гигант-холл" сорвали правоохранительные органы. Рэпера задержали прямо во время выступления. Если верить местной прессе, это произошло после того, как он начал материться и ругать СВО со сцены.

На сорванном концерте Baby Melo помимо самого исполнителя задержали почти два десятка несовершеннолетних посетителей. На них составили протоколы за распитие алкоголя возле клуба. Видео © T.me / SHOT

Силовики давно присматривались к "творчеству" Георгия Меладзе. Но первой тревогу забила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она потребовала проверить песни Baby Melo на пропаганду наркотиков, а также пожаловалась на видео, в котором исполнитель едет за рулём машины по трассе М11 в Москве.

— Самая настоящая подростковая банда. Пропагандируют наркотики, разжигают межнациональную рознь и оскорбляют русских и славян в целом, демонстрируют оружие в соцсетях, стреляют прямо в квартире и снимают на видео, лихачат без прав. Почему на это долгое время не обращали внимания правоохранительные органы, неясно, — прокомментировала Мизулина.

После задержания Baby Melo один из его друзей-рэперов, известный под псевдонимом Hood rich luka (настоящее имя Лука Хараишвили), назвал полицейских "собаками" в соцсетях.

Самого Baby Melo продержали в Центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. А потом его оттуда забрала мать, специально прилетевшая по этому поводу из-за границы. Отпущенный на свободу рэпер продолжил вести себя крайне вызывающе. Родительница также отрицала его вину.

— Йуху. По кайфу всё. Ма, садись в "панамеру". Журналисты не заплатили за интервью. Я гангнам стайл, — кривлялся за спиной матери Георгий Меладзе.

О каком-либо наказании в отношении рэпера не сообщалось. По некоторым данным, ещё с прошлой осени он состоит на учёте в отделе по делам несовершеннолетних МВД.

Мать Георгия Меладзе забирает его из Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей. Видео © T.me / SHOT

Семья Георгия Меладзе

Как выяснил Лайф, большим человеком при советской власти и в годы перестройки был родной дедушка Георгия Меладзе Амиран Илларионович. Родственник недолго потрудился инспектором жилищного отдела в исполкоме Черёмушкинского района Москвы, а потом надолго стал высокопоставленным сотрудником Российского университета дружбы народов. В этом вузе Амиран Илларионович заведовал кафедрой горного дела, руководил дирекцией лагерей в Молдавской ССР, возглавлял отделы баз практики и снабжения, был главным инженером. Самая высокая должность, которую он там занимал, — это начальник административно-хозяйственного управления РУДН. Есть сведения, что Амиран Илларионович возвёл несколько жилых корпусов для сотрудников вуза и сторонних очередников на жильё. Также он председательствовал в садовом коммерческом товариществе "Дружба-РУДН" и владел на его территории участком.

Дед Георгия Меладзе. Фото © РУДН

Отец Георгия Меладзе — Амиран Амиранович — формально бросил заниматься бизнесом. Недавно он сложил с себя полномочия гендиректора строительной компании "Инсайт групп". Расформировано его ИП в сфере разборки и сноса зданий. Ликвидирована фирма "Софико", торговавшая игрушками. Из-за недостоверно указанных данных закрыто фискалами подконтрольное ему электромонтажное предприятие "Стоун софт трейд". Давно не работают учреждённые им организации в области связи и разработки программного обеспечения. Обращает внимание, что многие перечисленные юрлица принадлежали офшору, зарегистрированному на Сейшельских островах. Выручка не публиковалась. А в молодости Амиран Амиранович трудился в московской западной таможне.

Мать рэпера — Виктория Максименко — работала в структурах мужа и была его коллегой по столичной таможне. Сейчас на неё оформлены лицензия на выпуск моющих гелей и бренд уходовой косметики. Имеется сайт, через который эта продукция продаётся.

Отец Георгия Меладзе. Фото © VK / Амиран Меладзе

Судя по соцсетям, родители рэпера сейчас живут в Саригерме — это город-курорт в Турции, ещё у них есть недвижимость в Грузии. У семьи остаётся много активов и в Московском регионе. В их собственности могут находиться пара студий, двушка и трёшка в добротных панельных домах у ландшафтного заповедника "Тропарёвский" (в сумме до 70 млн рублей), а также недвижимость бизнес-класса — четырёхкомнатные апартаменты в красногорском ЖК "Павшинская пойма" (до 30 млн рублей) и шестикомнатные в ЖК "Эмеральд" на Ленинском проспекте (до 70 млн).

Здесь находится квартира, где жили члены семьи Георгия Меладзе. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Нужно ли наказывать малолетнего рэпера за русофобию? 0 Конечно, иначе дальше будет только хуже Он несовершеннолетний, поэтому никакое наказание ему не грозит Пусть его воспитанием занимается инспекция ПДН

Авторы Егор Пережогин