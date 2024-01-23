Российские инвесторы уведомили Белоруссию о дефолте

Российские инвесторы уведомили представителей Минфина Белоруссии о дефолте по еврооблигациям Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо.

Холдинг узнал, что инвесторы, владеющие еврооблигациями на сумму почти 180 миллионов долларов, возмутились невозможностью осуществлять прямые выплаты по ним, которые в настоящее время разрешены только для тех, кто приобрёл ценные бумаги до 6 сентября 2022 года (прямые выплаты были остановлены в 2022 году).

"Дефолт Республики Беларусь по указанным выше еврооблигациям стал результатом невыполнения Советом министров Республики Беларусь и Национальным банком Республики Беларусь своих обязательств по погашению указанных выше еврооблигаций и/или выплате процентных купонов по ним", — передаёт РБК текст послания.

Инвесторы считают, что обновлённый механизм "дискриминирует" владельцев ценных бумаг. Недовольные держатели облигаций намерены обратиться в третейский суд Лондона, если Белоруссия не рассчитается по обязательствам.