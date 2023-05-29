Минфин в рублях выплатил купон по выпуске евробондов с погашением в 2026 и 2036 годах

Российский Минфин в полном объёме исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям. Об этом в понедельник информирует пресс-служба ведомства.

Министерство перечислило в Национальный расчётный депозитарий 5,7 млрд рублей (эквивалент $71,3 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2026 году, а также 2,3 млрд рублей (эквивалент 26,5 млн евро) для выплаты купонного дохода с погашением в 2036 году.

"Обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объёме", — сказано в сообщении Минфина.