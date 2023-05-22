Путин поручил кабмину уточнить бенчмарки для нефтяных налогов

Правительство должно до 30 июня уточнить ценовые индикаторы на нефть для налогообложения нефтяных компаний, следует из перечня поручений президента России Владимира Путина, опубликованного пресс-службой Кремля. Ответственным за выполнение распоряжения о бенчмарках назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

"Правительству РФ: обеспечить уточнение существующих и установление дополнительных индикаторов, используемых при определении цены на нефть для налогообложения нефтегазовых компаний, в том числе в целях снижения размера скидки, применяемой к мировой цене на нефть. Срок — 30 июня 2023 года", — говорится в документе.