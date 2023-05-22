Путин обязал бизнес выпустить замещающие евробонды облигации до 1 января

Российские юридические лица, имеющие обязательства по евробондам, должны до конца 2023 года выпустить замещающие облигации. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Российские юридические лица, имеющие обязательства, связанные с еврооблигациями, обязаны обеспечить исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций, права которых учитываются российскими депозитариями, путём размещения до 1 января 2024 года облигаций, оплата которых при их размещении осуществляется еврооблигациями или денежными средствами с целевым использованием привлечённых денежных средств для приобретения еврооблигаций", — распорядился президент.

Согласно указу, бизнес имеет право выпускать замещающие облигации неограниченное количество раз, а объём их выпуска должен быть аналогичен объёму непогашенных еврооблигаций. Если держатели, права которых учитываются российскими депозитариями, не приобрели бумаги в течение срока их размещения, для их погашения средства должны будут передаваться в порядке, установленном Центробанком.