Мэра украинских Черновцов объявили в розыск в России
МВД объявило в розыск в России мэра Черновцов Романа Кличука за фейки о ВС РФ
Роман Кличук. Обложка © Wikimedia Commons / Петро Фатевич / CC BY-SA 4.0
МВД России объявило в розыск мэра украинского города Черновцы Романа Кличука. Об этом сообщается в базе розыска ведомства.
"Кличук Роман Васильевич. Разыскивается по статье УК РФ", — говорится в сообщении.
По информации ТАСС, ранее в отношении Кличука было возбуждено уголовное дело за фейки о ВС РФ. В правоохранительных органах изданию рассказали, что мэр Черновцов размещал в Сети заведомо ложную информацию о действиях российских военнослужащих в Буче и других украинских городах. В МВД, однако, не уточнили, по какой именно статье он объявлен в розыск.
Ранее Лайф писал, что в розыск был переобъявлен российский предприниматель Михаил Ходорковский. В отношении него возбуждено уголовное дело за фейки о Российской армии.