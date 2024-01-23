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23 января, 08:46

Мэра украинских Черновцов объявили в розыск в России

МВД объявило в розыск в России мэра Черновцов Романа Кличука за фейки о ВС РФ

Роман Кличук. Обложка © Wikimedia Commons / Петро Фатевич / CC BY-SA 4.0

Роман Кличук. Обложка © Wikimedia Commons / Петро Фатевич / CC BY-SA 4.0

МВД России объявило в розыск мэра украинского города Черновцы Романа Кличука. Об этом сообщается в базе розыска ведомства.

"Кличук Роман Васильевич. Разыскивается по статье УК РФ", — говорится в сообщении.

По информации ТАСС, ранее в отношении Кличука было возбуждено уголовное дело за фейки о ВС РФ. В правоохранительных органах изданию рассказали, что мэр Черновцов размещал в Сети заведомо ложную информацию о действиях российских военнослужащих в Буче и других украинских городах. В МВД, однако, не уточнили, по какой именно статье он объявлен в розыск.

Журналиста Андрея Серафимова объявили в розыск
Журналиста Андрея Серафимова объявили в розыск

Ранее Лайф писал, что в розыск был переобъявлен российский предприниматель Михаил Ходорковский. В отношении него возбуждено уголовное дело за фейки о Российской армии.

Ян Поланин
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