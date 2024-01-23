Мэра украинских Черновцов объявили в розыск в России

По информации ТАСС, ранее в отношении Кличука было возбуждено уголовное дело за фейки о ВС РФ. В правоохранительных органах изданию рассказали, что мэр Черновцов размещал в Сети заведомо ложную информацию о действиях российских военнослужащих в Буче и других украинских городах. В МВД, однако, не уточнили, по какой именно статье он объявлен в розыск.