Журналиста Андрея Серафимова объявили в розыск

В России правоохранители объявили в розыск журналиста Андрея Серафимова, который ранее сотрудничал с "Медузой"* и признанной в РФ нежелательной "Новой газетой. Европа". Информация об этом содержится в базе МВД РФ.

Конкретная статья закона не уточняется. Сам 25-летний журналист рассказывал в соцсетях, что против него заведено дело по ч. 4 ст. 280 УК РФ за призывы к действиям против безопасности страны. Серафимов считает, что это связано с его публикациями, где он просит россиян не брать повестки и не являться в военкоматы.