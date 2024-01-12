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Журналиста Андрея Серафимова объявили в розыск

МВД объявило в розыск журналиста Серафимова, работавшего на "Медузу"*

12 января, 11:52
Андрей Серафимов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / avserafimov

Андрей Серафимов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / avserafimov

В России правоохранители объявили в розыск журналиста Андрея Серафимова, который ранее сотрудничал с "Медузой"* и признанной в РФ нежелательной "Новой газетой. Европа". Информация об этом содержится в базе МВД РФ.

"Серафимов Андрей, 20.7.1998. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", говорится в тексте.

Конкретная статья закона не уточняется. Сам 25-летний журналист рассказывал в соцсетях, что против него заведено дело по ч. 4 ст. 280 УК РФ за призывы к действиям против безопасности страны. Серафимов считает, что это связано с его публикациями, где он просит россиян не брать повестки и не являться в военкоматы.

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Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге Ленинский районный суд арестовал на десять суток 36-летнего блогера Артёма Оморьяна, который ради хайпа глумился над российскими военными в зоне специальной военной операции (СВО).

* Издание включено в реестр СМИ-иноагентов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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