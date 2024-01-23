Регион

Уведомления отключены

23 января, 09:41

В Кремле оценили ролик ЦРУ на русском языке для вербовки граждан РФ

Песков: Использование соцсетей для вербовки — распространённая практика разведки

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал распространённой практикой использование разведками соцсетей для вербовки граждан. Так он прокомментировал ролик Центрального разведывательного управления США на русском языке.

"Это на самом деле практика-то достаточно распространённая. Разведки разных стран мира очень часто прибегают к средствам массовой информации и соцсетям, чтобы рекрутировать себе новых сотрудников", — отметил представитель Кремля.

"Это не шутки!": Ветеран ЦРУ восхитился величием России после поездки в Москву
"Это не шутки!": Ветеран ЦРУ восхитился величием России после поездки в Москву

Напомним, ранее ЦРУ опубликовало в соцсетях Х, в YouTube и Telegram видеоролик под названием "Почему я связался с ЦРУ: Ради Родины". Его героем стал вымышленный "бывший военный", который вышел на связь с ЦРУ, чтобы "спасти Россию ради сына".

Обложка ©

Shutterstock

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров