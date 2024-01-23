В Кремле оценили ролик ЦРУ на русском языке для вербовки граждан РФ
Песков: Использование соцсетей для вербовки — распространённая практика разведки
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал распространённой практикой использование разведками соцсетей для вербовки граждан. Так он прокомментировал ролик Центрального разведывательного управления США на русском языке.
"Это на самом деле практика-то достаточно распространённая. Разведки разных стран мира очень часто прибегают к средствам массовой информации и соцсетям, чтобы рекрутировать себе новых сотрудников", — отметил представитель Кремля.
Напомним, ранее ЦРУ опубликовало в соцсетях Х, в YouTube и Telegram видеоролик под названием "Почему я связался с ЦРУ: Ради Родины". Его героем стал вымышленный "бывший военный", который вышел на связь с ЦРУ, чтобы "спасти Россию ради сына".
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